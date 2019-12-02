Женский календарь красоты на декабрь

"Не думайте, что я пытаюсь вас напугать Козерожкой. Именно в этот период вы сможете осознать, что именно хотите, поставить высокие планки и продумать первые шаги для осуществления своих целей! А уж в личных отношениях наступает прекрасный период для тех, кто настроен построить серьезные и надежные отношения, которые потом обязательно перерастут в крепкую семью", – говорит астролог Юлия Урусэль.
Эксперт описала образ, который даст вам полное понимание того, какого стиля лучше придерживаться, выбирая наряд декабрьским утром. Итак, включаем воображение и представляем прекрасную, несравненную, невероятно элегантную и женственную Майю Плисецкую. Классика, четкие линии, грациозность, жесткая требовательность к себе и окружающим, идеальная осанка и внутренний стержень, который видно невооруженным глазом.
Никаких рюшей и страз, только классика в ее самом черно-белом варианте! Брюки со стрелками, юбки-карандаш, никакого легкомыслия. Даже спортивный костюм на выходных лучше заменить на джинсы с пуловером. Аксессуары подбираем четко подходящие ко всему образу, и главное – держим спину, ведь вы королевы.
А теперь подробнее о благоприятных датах на декабрь.
СТРИЖКА
Вы желаете, чтобы ваши волосы росли быстрее? Тогда подстригайтесь на растущей Луне. Лучшее время для этого в декабре:
- 2 декабря, до 15:28;
- 3 декабря, с 10:12;
- 4 декабря, с 11:00;
- 5 декабря, до 11:16;
- 8 декабря, с 17:00;
- 9 декабря;
- 28 декабря, с 15:00;
- 29 декабря,
- 31 декабря.
А если вы, наоборот, хотите подольше не ходить в салон, то лучше стричь волосы на убывающей луне, тогда волосы будут расти медленнее.
В декабре это:
- 15 декабря,
- 16 декабря, с 15:00;
- 17 декабря, с 10:17;
- 18 декабря,
- 19 декабря, с 9:00 и до 11:07, затем с 13:06;
- 20 декабря, до 17:00;
- 24 декабря,
- 25 декабря, до 14:19.
Обязательно во время стрижки мысленно попрощайтесь со своими обидами и претензиями, которые отвалятся с остриженными волосами.
НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СТРИЖКИ И ПРОЦЕДУР С ВОЛОСАМИ
- 11 декабря,
- 12 декабря,
- 13 декабря,
- 14 декабря,
- 22 декабря,
- 26 декабря,
- 27 декабря.
ОКРАШИВАНИЕ. БРЮНЕТКИ
Подходящее время для окрашивания волос в темные оттенки (дольше будет держаться):
- 1 декабря, с 16:00;
- 2 декабря, до 15:28;
- 3 декабря, с 10:12;
- 4 декабря, с 11:00;
- 5 декабря, до 11:16;
- 8 декабря, с 17:00;
- 9 декабря;
- 28 декабря, с 15:00;
- 29 декабря,
- 31 декабря.
ОКРАШИВАНИЕ. БЛОНДИНКИ
Для окрашивания волос в блондинистые оттенки и мелирование (можно добиться глубокого и ровного цвета) подойдут:
- 15 декабря,
- 16 декабря, с 15:00;
- 17 декабря, с 10:17;
- 18 декабря,
- 19 декабря, с 9:00 и до 11:07, затем с 13:06;
- 20 декабря, до 17:00;
- 24 декабря,
- 25 декабря, до 14:19.
А вот окрашивание волос в темные цвета в этот период нежелательно, так как цвет быстро смоется.
УХОД ЗА ЛИЦОМ
Время для процедур у косметолога: применение увлажняющих и питательных масок, а также омолаживающих уколов "красоты".
- 1 декабря, с 16:00;
- 2 декабря, до 15:28;
- 3 декабря, с 10:12;
- 4 декабря, с 11:00;
- 5 декабря, до 11:16;
- 8 декабря, с 17:00;
- 9 декабря;
- 28 декабря, с 15:00;
- 29 декабря,
- 31 декабря.
Уход у косметолога по очищению, омоложению кожи с помощью пилинга, скрабирования, удаление прыщей, сведение пигментных пятен, веснушек и другие манипуляции по очищению кожи эффективны:
- 15 декабря,
- 16 декабря, с 15:00;
- 17 декабря, с 10:17;
- 18 декабря,
- 19 декабря, с 9:00 и до 11:07, затем с 13:06;
- 20 декабря, до 17:00;
- 24 декабря,
- 25 декабря, до 14:19.
*Внимание регионам, время московское!
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