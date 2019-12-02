Женский календарь красоты на декабрь

Красавица Венера с 26 ноября переместилась в гости к Сатурну, который не отличается склонностью к романтике и мечтаниям. Наоборот, у этого строгого материалиста все всегда четко, структурировано, планы выполняются, а в отношениях наступает период ясности и понимания совместного будущего. Соскучились по стабильности? Тогда это ваш шанс – Венера в Козероге даст немного передохнуть от страсти и спонтанности, флирт и легкие отношения – тоже не про нее.

"Не думайте, что я пытаюсь вас напугать Козерожкой. Именно в этот период вы сможете осознать, что именно хотите, поставить высокие планки и продумать первые шаги для осуществления своих целей! А уж в личных отношениях наступает прекрасный период для тех, кто настроен построить серьезные и надежные отношения, которые потом обязательно перерастут в крепкую семью", – говорит астролог Юлия Урусэль.

Эксперт описала образ, который даст вам полное понимание того, какого стиля лучше придерживаться, выбирая наряд декабрьским утром. Итак, включаем воображение и представляем прекрасную, несравненную, невероятно элегантную и женственную Майю Плисецкую. Классика, четкие линии, грациозность, жесткая требовательность к себе и окружающим, идеальная осанка и внутренний стержень, который видно невооруженным глазом.

Никаких рюшей и страз, только классика в ее самом черно-белом варианте! Брюки со стрелками, юбки-карандаш, никакого легкомыслия. Даже спортивный костюм на выходных лучше заменить на джинсы с пуловером. Аксессуары подбираем четко подходящие ко всему образу, и главное – держим спину, ведь вы королевы.

А теперь подробнее о благоприятных датах на декабрь.

СТРИЖКА

Вы желаете, чтобы ваши волосы росли быстрее? Тогда подстригайтесь на растущей Луне. Лучшее время для этого в декабре:

2 декабря, до 15:28;

3 декабря, с 10:12;

4 декабря, с 11:00;

5 декабря, до 11:16;

8 декабря, с 17:00;

9 декабря;

28 декабря, с 15:00;

29 декабря,

31 декабря.

А если вы, наоборот, хотите подольше не ходить в салон, то лучше стричь волосы на убывающей луне, тогда волосы будут расти медленнее.

В декабре это:

15 декабря,

16 декабря, с 15:00;

17 декабря, с 10:17;

18 декабря,

19 декабря, с 9:00 и до 11:07, затем с 13:06;

20 декабря, до 17:00;

24 декабря,

25 декабря, до 14:19.

Обязательно во время стрижки мысленно попрощайтесь со своими обидами и претензиями, которые отвалятся с остриженными волосами.

НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СТРИЖКИ И ПРОЦЕДУР С ВОЛОСАМИ

11 декабря,

12 декабря,

13 декабря,

14 декабря,

22 декабря,

26 декабря,

27 декабря.

ОКРАШИВАНИЕ. БРЮНЕТКИ

Подходящее время для окрашивания волос в темные оттенки (дольше будет держаться):

1 декабря, с 16:00;

2 декабря, до 15:28;

3 декабря, с 10:12;

4 декабря, с 11:00;

5 декабря, до 11:16;

8 декабря, с 17:00;

9 декабря;

28 декабря, с 15:00;

29 декабря,

31 декабря.

ОКРАШИВАНИЕ. БЛОНДИНКИ

Для окрашивания волос в блондинистые оттенки и мелирование (можно добиться глубокого и ровного цвета) подойдут:

15 декабря,

16 декабря, с 15:00;

17 декабря, с 10:17;

18 декабря,

19 декабря, с 9:00 и до 11:07, затем с 13:06;

20 декабря, до 17:00;

24 декабря,

25 декабря, до 14:19.

А вот окрашивание волос в темные цвета в этот период нежелательно, так как цвет быстро смоется.

УХОД ЗА ЛИЦОМ

Время для процедур у косметолога: применение увлажняющих и питательных масок, а также омолаживающих уколов "красоты".

1 декабря, с 16:00;

2 декабря, до 15:28;

3 декабря, с 10:12;

4 декабря, с 11:00;

5 декабря, до 11:16;

8 декабря, с 17:00;

9 декабря;

28 декабря, с 15:00;

29 декабря,

31 декабря.

Уход у косметолога по очищению, омоложению кожи с помощью пилинга, скрабирования, удаление прыщей, сведение пигментных пятен, веснушек и другие манипуляции по очищению кожи эффективны:

15 декабря,

16 декабря, с 15:00;

17 декабря, с 10:17;

18 декабря,

19 декабря, с 9:00 и до 11:07, затем с 13:06;

20 декабря, до 17:00;

24 декабря,

25 декабря, до 14:19.

*Внимание регионам, время московское!