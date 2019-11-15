Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2019 года

На этой неделе нас ждут важные астрологические события. Меркурий выйдет из ретроградной фазы, после чего начнется агрессивный конфликт Марса и Урана. Рассказываем, как это повлияет на наши жизни.

Итак, в среду, 20 ноября, планета Меркурий, отвечающая в нашей жизни за договоренности, учебу, технику, интернет, обязательства, поездки, транспорт, и даже ремонт, завершит очередной крюк и вернется в прямое движение. Планета выйдет из ретроградной фазы, но при этом Меркурий еще настолько слаб, что следующие пару недель он будет собираться с силами, чтобы набрать скорость.

Астролог Юлия Урусэль рекомендует в этот период отказаться от каких-либо договоренностей, взятия на себя обязательств, кредитов, покупок, иначе в последствии вас могут ожидать неприятные сюрпризы. А в идеале любые крупные и важные приобретения совершать после 1 декабря.

Следующее событие, которое преподнесут нам звезды – это конфликт Марса и бунтаря Урана. Крайне агрессивный и аварийный союз звезд, который начнет работать, начиная с четверга. Их взаимодействие несет нам раздражительность, агрессивность, импульсивность, упрямство и желание сделать все по-своему. В такое время мы спешим и конфликтуем, по поводу и без.

Это крайне аварийный и травмоопасный период, поэтому лучше снизить свою физическую активность и быть внимательнее за рулем. Категорически нельзя покупать авто, гаджеты или любую бытовую технику, так как шансы на длительность эксплуатации купленной вещи будут снижены. От операций в конце недели тоже лучше отказаться.

Главный совет на неделю: тщательно взвешивайте свои поступки и избегайте конфликтных ситуаций.

Овен

Овнов ожидает достаточно напряженная атмосфера. Вы будете испытывать чувство тревоги и не сможете расслабиться ни на минуту. Неделя может начаться с нападок со стороны начальства, вы также можете столкнуться с агрессивным поведением окружающих. Но вы и сами сейчас настроены решительно – кровь кипит и хочется адреналина. Но звезды рекомендуют вам избегать конфликтных ситуаций, не нарываться на скандал, беречь себя и свои нервы. Сейчас не самое лучшее время для начала бизнеса или какого-либо проекта.

Особое внимание стоит уделить здоровью. Так как наступающая неделя довольно травмоопасна, проявляйте максимальную осторожность в поездках и за рулем. По этой же причине выходные стоит провести как можно более уединенно, в компании самых близких людей.

Телец

У Тельцов неделя ознаменуется подъемом душевных сил, вы будете бодры и энергичны. Благодаря вашему обаянию и оптимизму вы сможете решить массу накопившихся дел на работе: хорошо пройдут переговоры и публичные выступления, встречи и общение с руководством. Новые начинания в сфере бизнеса на этой неделе не приветствуются. А вот завершать дела в этот период вам будет значительно легче.

В сфере здоровья звезды рекомендуют обратить внимание на свой режим питания. Постарайтесь не переедать, и тогда вы сможете избежать проблем с печенью. На выходных не сидите дома, посещайте культурные мероприятия, отправляйтесь в кино, театр, концерт вместе с семьей или друзьями.

Близнецы

Близнецов ждет довольно плодотворная неделя. Напряжение последних дней начинает ослабевать, вам становится гораздо легче реагировать на окружающий мир.

На работе, в ситуациях, которые казались неразрешимыми, намечается выход из тупика. Ранее неперспективные переговоры с бизнес-партнерами на этой неделе могут возобновиться на более выгодных для вас условиях. Вы можете обнаружить документы, потерянные, как вам казалось, безвозвратно, в затянувшихся делах наконец-то забрезжит свет в конце туннеля.

Звезды рекомендуют сейчас доставать из завалов старые идеи и проекты и рассматривать их снова. Наверняка вы увидите что-то важное, чего вы ранее не замечали. И хотя сейчас не самое лучшее время для новых знакомств, но дома сидеть тоже не рекомендуется. Выходите в свет, расправляйте крылышки, в вашей жизни скоро наступит новый период.

Рак

У Раков наступающая неделя пройдет в повседневных делах и заботах. Наверняка напомнит о себе и ваш организм. Обязательно посвятите время своему здоровью.

На работе в это время у вас может появиться множество неотложных дел, и вам придется искать эффективные пути их решения. Звезды рекомендуют обратить внимание на ваш эмоциональный настрой, с которым вы ходите на работу. Нравится ли она вам? Или давно вас не устраивает? Если, да, то, стоит задуматься: возможно настало время перемен в профессиональной сфере? На выходных ваши близкие могут потребовать вашего внимания. Не исключено, что вам придется ухаживать за кем-то из родных или просто проявлять заботу и участие. ​

Лев

Львы смогут максимально проявить свою артистичность и харизму. На этой неделе на первый план выступают романтика, юмор и воображение, а рутинные обязанности станут слишком утомительными и скучными для вас. Время особенно благоприятно для творческих Львов, а также для всех, кто так или иначе связан с выступлениями перед большой аудиторией, проведением культурных мероприятий.

На этой неделе Львы будут более влюбчивыми: вы наверняка захотите отправиться на поиск новых романтических увлечений. Но имейте в виду, что данный период не располагает к серьезности, это время мимолетных интрижек или необременительных отношений. Звезды рекомендуют не ввязываться на неделе в авантюры, особенно финансового характера, проявите внимательность при подписании документов и рассмотрении поступивших предложений.

Выходные можете полностью посвятить семье и детям, но лучше всего пройдет посещение музея, выставки или театра.

Дева

Дев на этой неделе рабочие и деловые вопросы будут занимать гораздо меньше, чем личные и домашние дела. Помните, что работу никто не отменял и постарайтесь во избежание проблем выстроить приоритеты правильно.

Для этого периода характерны положительные сдвиги в разрешении старых проблем, над которыми вы безрезультатно мучались не один месяц. А вот к концу недели ваша помощь может понадобится родственникам или близким людям, поэтому выходные лучше всего провести в домашней обстановке и избегать мест массового скопления людей.

Весы

Для Весов неделя будет насыщена перемещениями и общением. На работе и в деловой сфере вас ожидает множество нетерпящих отлагательств дел и вопросов, требующих немедленного разрешения. Вы станете более любознательными, общительными, количество контактов и встреч в это время значительно вырастет. У вас может появиться интерес к учебе, вы захотите приобрести новые книги, прослушать лекции, записаться на курсы. Возможны кратковременные поездки или командировки, которые пройдут удачно.

К концу недели наступает благоприятное время для знакомств и романтических свиданий. Хороший период также для налаживания деловых и личных контактов с иностранцами. Выходные лучше провести не дома: время показать себя во всей красе окружающему миру, ведь ваше обаяние сейчас на максимуме.

Скорпион

У Скорпионов на первый план на этой неделе выйдут вопросы материального плана. Вам будет казаться, что существующих доходов не хватает, и вы захотите преумножить свои финансы, начнете искать дополнительные источники прибыли.

Звезды рекомендуют не совершать необдуманные крупные покупки, не инвестировать деньги в серьезные проекты, проявлять бережливость и экономность. Особенно стоит себя сдерживать, если вам захочется потратиться, чтобы произвести впечатление на окружающих или воспользоваться своими положением и статусом, чтобы просто "пустить пыль в глаза".

К концу недели постарайтесь быть более внимательными к своему здоровью, нервное напряжение может вызвать неожиданное ухудшение самочувствия. Следует отложить или приостановить ремонт, особенно работы, связанные с электричеством и применением электроприборов. Выходные постарайтесь провести тихо и спокойно, не выясняя отношения со второй половинкой или близкими людьми.

Стрелец

На этой неделе Стрельцы будут проходить испытания на прочность. Ваши шансы на то, чтобы стать преуспевающим и независимым человеком, сейчас очень велики, но вам придется продемонстрировать всю свою силу и волю к победе, работать как можно более эффективнее и произвести должное впечатление на руководство.

Звезды также советуют обратить внимание на свое отношение к окружающим и отбросить на наступающей неделе диктаторские замашки. В выходные воспользуйтесь протекцией для укрепления своего положения и продумайте маршрут на новогодние каникулы.

Козерог

Козероги не стремитесь на этой неделе в гущу событий. Гораздо продуктивнее вы сможете поработать в уединенной комфортной обстановке. Сейчас самое время погрузиться в себя и посмотреть на все проблемы со стороны. Это поможет вам решить многие задачи более эффективно.

Вас могут посетить вещие сновидения. Сейчас стоит довериться своей интуиции и не пытаться все осмыслить. Правильное решение на этой неделе смогут подсказать ваши чувства, а не разум.

В выходных стоит избегать людных мест. Полноценно отдохнуть вы сможете только наедине с собой.

​Водолей

Водолеи на наступающей неделе будут строить далеко идущие планы. К вам будут приходить новые идеи, а присущее вам воображение поможет их оформить во что-то стоящее.

В деловой и профессиональной сфере вы проявите свои лидерские качества, благодаря чему вы сможете легко найти новых единомышленников или даже покровителей. На друзей тоже можно рассчитывать. Если чувствуете, что вам нужна их помощь, то смело общайтесь к ним за поддержкой.

К концу недели проявите осторожность. Наступает довольно травмоопасный период, поэтому не стоит планировать на это время операции, обследования или любое другое вмешательство в организм. Отношения с окружающими тоже потребуют внимания. Будьте аккуратны с высказываниями, и тогда конфликтов и скандалов можно будет избежать.

Рыбы

У Рыб на этой неделе ракурс внимания будет смещен на вопросы карьеры и профессионального роста. Возникнет потребность в признании ваших талантов. Появится возможность проявить себя, обратить внимание окружающих на свою персону и даже прославиться своими профессиональными достижениями. Этот период благоприятен для переговоров с начальством и вышестоящими чиновниками, спонсорами и меценатами.

Удачно пройдут краткосрочные поездки и командировки. На выходные можно смело назначать романтические свидания или отправляться на отдых с самыми близкими.

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