Гороскоп на неделю с 28 октября по 03 ноября 2019 года

Прямо с понедельника мы начнем жизнь с чистого листа. В 06:40 по Москве – Новолуние и именно поэтому понедельник – день критический.



Воздержитесь от начинаний в этот период. Следите за своим самочувствием и избегайте больших физических нагрузок. Ну, и конечно, воздержитесь от выяснений отношений и борьбы за права и свободы. Энергии в небе будут разрывные и легко смогут раз и навсегда развалить любые отношения. А вот с четверга нас ждет очередной период ретроградного Меркурия, который продлится аж до 20 ноября. На целый месяц планета уйдет в свое увлекательное путешествие и одновременно внесет свою лепту в нашу жизнь.

Планета Меркурий в нашей жизни отвечает за договоренности, переход на другую работу, учебу, технику, интернет, обязательства, поездки, транспорт, и даже ремонт. И целый месяц Меркурий будет тормозить решение важных для нас вопросов, кардинально менять наши планы, создавать ситуации когда нужно возвращаться к начатым и заброшенным ранее делам и подбрасывать массу неприятных моментов связанных с поломкой бытовой техники, зависанием интернета и навалившимися косяками из прошлого.

В этот период лучше вообще отказаться от взятия на себя каких-либо договоренностей, обязательств, кредитов, дорогостоящих покупок и прохождения лечения. Иначе уже в декабре вас ждет масса непредвиденных сюрпризов.

Подробный гороскоп на неделю для "Дни.ру" составила астролог Юлия Урусэль.

Овен

У Овнов впереди сложная неделя, причем виной этому станет ваша чрезмерная требовательность и категоричность в отношениях с окружающими. Ваш воинственный настрой может стать причиной конфликтов как с начальством, так и дома. На этой неделе вам надо проявить максимальную гибкость – сейчас не самое лучшее время для проявления своего вспыльчивого характера. Звезды рекомендуют быть осторожными при заключении сделок или проведении любого рода финансовых операций. На эту неделю не стоит планировать какие-либо поездки и командировки.

В личной жизни возможны новые знакомства, которые, скорее всего, будут иметь непродолжительный характер.

Тельцы

Тельцов в начале недели ожидают сложности в общении с окружающими. Вам будет нужна поддержка со стороны ваших партнеров, как в профессиональной, так и в личной сфере, но вряд ли вы ее получите. Проблемы взаимопонимания будут преследовать вас в этот период, поэтому звезды не рекомендуют назначать важные встречи, переговоры и свидания на первую половину недели. Начиная с середины недели напряжение спадает, вам становится проще найти компромисс, вы легче находите необходимые слова и аргументы в спорах. Если вы сможете сохранить внутреннее равновесие и проявить мудрость, ваши отношения с деловыми и личными партнерами могут выйти на новый уровень взаимопонимания.

Близнецы

У Близнецов наступает проблематичный период: главным образом это будет касаться вашей работы или бизнеса. В профессиональном плане вас ждет обострение отношений с партнерами, коллегами и руководством: это не самый лучший период для завоевания авторитета на службе.

Звезды также не рекомендуют на этой неделе начинать что-то новое, устраиваться на новую работу, заключать сделки или подавать документы в государственные инстанции. Сейчас неблагоприятный период для начала лечения, возможны обострения хронических заболеваний. В этот период важно соблюдать спокойствие, не реагировать остро на происходящие события, на возможные остановки в продвижении дел. Все нормализуется только при вашем положительном настрое.

Раки

У Раков начало недели будет достаточно удачным. Постарайтесь все важные мероприятия и дела назначать именно на это время. Особенно этот период будет благоприятен для представителей творческих профессий, хотя доля романтики и авантюризма будет присуща всем Ракам в начале недели.

Уже с середины недели ситуация становится не такой благоприятной, романтический настрой меняется на эмоциональную сдержанность, деловую сосредоточенность. ​ На этот период звезды рекомендуют не планировать никаких новых дел и начинаний, перенести переговоры или отложить поездки. Также это неблагоприятный период для любых финансовых операций, кредитования, вырастает вероятность материальных потерь.

Львы

Львов в начале недели могут поджидать неприятные сюрпризы, вас могут подвести партнеры или сорваться какая-то сделка.

Вы склонны бурно реагировать на любое событие или неверно сказанное слово, однако, именно сейчас звезды советуют не поддаваться сиюминутным порывам, проявите чудеса дипломатии, и тогда из любого конфликта можно будет найти выход.

С середины недели ваше внимание переключится на домашние хлопоты, решение вопросов с недвижимостью или придется откликнуться на просьбу о помощи родственникам. Выходные постарайтесь провести в семейном кругу.

Девы

У Дев наступает хлопотный период, у вас появится множество дел, которые потребуют вашего непосредственного участия. Возможны срывы ранее намеченных планов и договоренностей. Звезды не рекомендуют отправляться в поездки, а командировки, по возможности, лучше отложить на другое время.

Этот период лучше посвятить завершению ранее начатых дел, постарайтесь не принимать поспешных решений, при оформлении важных документов обращайте внимание на каждую деталь. С середины недели настает благоприятное время для общения с окружающими, особенно плодотворно проходят встречи с глазу на глаз, разговоры по душам. Вероятно возвращение к прежним деловым или личным отношениям. На выходных постарайтесь отдохнуть, а не нагружать себя делами.

Весы

Весы в начале недели сосредоточатся на решении материальных вопросов. Вы будете искать новые способы заработка, раздумывать о выгодных инвестициях или задумаетесь о переходе на новую работу.

Но, звезды предупреждают, что в любых сделках, финансовых вопросах, при подписании документов необходимо тщательно взвешивать все "за" и "против" и только потом переходить к действиям.

К середине недели Весам придется применить всю присущую им деликатность, чтобы выйти из конфликтной ситуации победителем. На выходных в жизни Весов наступает благоприятный период, когда хорошо планировать поездки и путешествия, в том числе свадебные, а одинокие Весы могут с легкостью завести новый роман.

Скорпион

Скорпионов ждет эмоционально напряженная неделя, но винить в этом Скорпионам будет некого. Главная причина всех конфликтов этого периода – ваше высокомерие и полная уверенность в собственной уникальности и гениальности. Вам стоит помнить, что никто не сомневается в ваших талантах, но прислушиваться к мнению окружающих тоже не помешает. Вы будете отстаивать свою независимость всеми силами, что приведет к разногласиям как на работе, так и дома. Особенно конфликтная ситуация коснется ваших личных отношений. Некоторые Скорпионы могут довести своего партнера до желания полного разрыва отношений. Чтобы этого не произошло, звезды рекомендуют снизить обороты, постараться держать себя в руках. К выходным поберегите свое здоровье, возможно легкое недомогание.

Стрельцы

Стрельцы на этой неделе захотят уединиться, вам действительно стоит избегать коллективной работы и больших шумных компаний. Ведь сейчас самое время для того, чтобы погрузиться в тайны своего подсознания, прислушаться к своему организму. Сейчас благоприятный период для того, чтобы углубиться в психологию, астрологию или эзотерику. Главный совет звезд – ни в коем случае не впадайте в уныние, используйте этот период исключительно с пользой для себя. В это же время Стрельцы могут почувствовать острое желание помочь близким, заняться благотворительностью. Наступает плодотворное время для творческих Стрельцов. Если вы запланировали профилактическое лечение или операцию, смело назначайте процедуры на эту неделю.

Козероги

Козероги на этой неделе будут добиваться своих целей любой ценой, вы будете довольно агрессивно проталкивать свои идеи, максимально проявите свои лидерские качества. Но звезды предупреждают, что не все средства хороши. Постарайтесь не вступать в открытое противоборство с партнерами, начальством и близкими. Будьте благоразумны, сейчас достаточно нестабильный период, и ситуация может выйти у вас из-под контроля. Выходные постарайтесь провести дома и поменьше времени проводите за рулем – неделя довольно травмоопасна.

Водолеи

У Водолеев на этой неделе на передний план выйдут вопросы карьеры и профессионального роста. Вам захочется признания своих заслуг, появится уверенность в собственных силах, и вы постараетесь обратить на себя внимание руководства или деловых партнеров. Звезды рекомендуют не только заниматься пиаром своих достоинств, а уделить больше внимания повышению своих профессиональных навыков, тогда и начальство сможет оценить вас по заслугам. А вот где точно не время отстаивать независимость и проявлять дурной характер – это дома, в отношениях с близкими людьми. Постарайтесь не провоцировать окружающих на скандалы, проявите гибкость в спорах с родственниками, сейчас не время для бунта на корабле и установления своих границ. На выходных не стоит заниматься экстремальными видами спорта и отдыха, лучше проведите это время в уединении.

Рыбы

Рыб ждет спокойная неделя, вы полностью погрузитесь в свою стихию, полную размышлений о смысле жизни и философствований.​ На любую жизненную ситуацию вы сможете посмотреть со стороны и найти новое решение давних проблем. Это хорошее время для планирования путешествий в дальние страны, завязывания международных знакомств или приема иностранных гостей. Также вы можете задуматься о повышении вашей профессиональной квалификации. Сейчас удачный период для планирования, обдумывания будущих действий, но начинать действовать пока не стоит. На выходных может возникнуть необходимость уделить время своим родителям или супругу, им может понадобиться ваши поддержка и помощь.