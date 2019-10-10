Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября 2019 года

Новая рабочая неделя начнется с Полнолуния, которое мы встретим в 00:09 по московскому времени. Если ранее вы обращали внимание, что к Полнолунию вас накрывает плохое самочувствие, то срочно переходите в режим экономии и пересмотрите отношение к рабочему графику в ближайшие дни до Новолуния 28 октября. Тогда у вас есть все шансы не заболеть.

Как рассказала "Дни.ру" астролог Юлия Урусэль, из-за Полнолуния понедельник будет особенно взрывоопасным и деструктивным для каких-либо договоренностей. Откажитесь в этот день от решительных действий. Высока вероятность конфликтов и расставаний, особенно если вы будете нагнетать ситуацию. Будьте осторожны за рулем, в общественном транспорте и при обращении с бытовой техникой, гаджетами и средствами связи. Они в такие дни могут нас серьезно подвести.

Ко вторнику конфликтные энергии Полнолуния трансформируются и наступит достаточно продуктивный период для реализации текущих проектов. Вся неделя подходит для начинаний, деловых и личных знакомств, подписания документов, перехода на новую работу, запуска долгосрочных проектов и поиска решений для реализации долгосрочных проектов.

Конец недели также благоприятен для новых знакомств, завязывания важного делового сотрудничества и романтических встреч. Венера задружится с Сатурном, так что к кому-то поступит предложение руки и сердца, а у других это может проиграться как начало служебного романа с человеком старше по возрасту или выше вас по социальному статусу. В решении финансовых вопросов конец недели также один из благоприятных периодов, когда мы продуктивно можем распорядиться своими средствами и рассчитывать в этом вопросе на поддержку руководства, официальных лиц, старших родственников или супруга.

Овны

Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября предупреждает: Овнам предстоит очень непростая неделя. Готовьтесь к поворотным событиям в своей жизни. Наверняка возникнут кармические ситуации, обострения в отношениях с кем-то из вашего окружения – пришло время отдавать кармические долги. Вы будете настроены на борьбу с внешним миром.

Конфликты могут возникать повсюду – и на работе, и с друзьями, и с супругом. Но помните, только от вас зависит, перерастет ли спор в ссору. Сохраняйте внутреннее равновесие. К концу недели накал спадет и к вам вернется спокойствие и способность трезво мыслить. На выходных сосредоточьтесь на учебе или работе, требующей скрупулезности и организованности.

Телец

У Тельцов неделя начнется в бешеном ритме. Срочные дела, неотложные вопросы - масса самых разных задач. Возможно ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний. Уделите больше внимания своему здоровью. Посетите врача, если визит к нему откладываете давно. Самое время нормализовать режим питания и сна. В общем, начните вести здоровый образ жизни.

Выходные лучше провести со своим партнером в романтической обстановке. В случае, если ваше сердце еще свободно, то новые знакомства – это то, что вам сейчас нужно. Именно общение поможет набраться сил и энергии.

Близнецы

Близнецам в начале недели рутинные обязанности покажутся слишком утомительными и скучными. Вам захочется развлечений и авантюрных приключений. Но в погоне за удовольствиями важно помнить об умеренности.

Постарайтесь не нарушать диету, откажитесь хотя бы на время от рискованных операций в бизнесе, не увлекайтесь азартными играми. Осторожнее с новыми контактами – знакомства, завязавшиеся на этой неделе, могут принести разочарование.

Прислушивайтесь к себе – на этой неделе балом правит интуиция. Вы сможете легко считывать мотивы поведения окружающих. К концу недели повысится работоспособность, концентрироваться на решении важных задач будет намного проще. Смело назначайте переговоры, они пройдут на редкость удачно. Несмотря на занятость уделите время детям и супругу. Домочадцы наверняка потребуют вашего внимания. Особенно благоприятной неделя обещает быть для представителей творческих профессий.

Рак

С начала недели внимание Раков будет сосредоточено на делах семейных. Домашние хлопоты потребуют вашего непосредственного участия. Родственникам, супругам, родителям или детям может понадобиться ваша помощь и поддержка. В отношениях с партнером (супругом) может возникнуть охлаждение, непонимание, вероятен кризис. Также на этой неделе не стоит назначать дату бракосочетания. Крайне нежелательны и любые операции с недвижимостью – начало строительства, купля-продажа или аренда.

К концу недели Раки почувствуют прилив сил. Совет в гороскопе на неделю с 14 по 20 октября: потратьте эту энергию на себя любимых. Сходите в парикмахерскую, салон красоты, пройдитесь по магазинам.

Лев

Львам на этой неделе будет сложно взаимодействовать с коллективом. Весьма вероятно, что работе помешают сплетни, интриги, безосновательные придирки. Контролируйте свои реакции, не вовлекайтесь в конфликты, избегайте пустых споров. Лучший способ защититься от внешней агрессии – уединение. Такая тактика позволит оставаться успешным на работе.

В среду навалятся обыденные и рутинные дела. Будьте готовы усердно трудиться. На этой неделе не рекомендуется отправляться в дальние путешествия.

Дева

Девы в первой половине недели будут озабочены прежде всего материальными вопросами, например, поиском новых источников заработка. Вероятны непредвиденные расходы. Покупки совершайте только тщательно все обдумав. А вот приобретение дорогостоящих вещей лучше отложить. В середине недели могут появиться хорошие перспективы для обучения, повышения квалификации, самообразования.

Командировки, важные переговоры, визиты в госорганы весьма благоприятны. К выходным обострятся ваши способности логически мыслить, и вы наконец-то сможете решить какую-то давнюю проблему или трудную задачу.

Весы

Весы на этой неделе, сильнее, чем когда-либо, осознают свою значимость и неповторимость. Но не забывайте, мало кому нравятся командные нотки в голосе собеседника. А уж какой негатив способна вызвать критика... Помните, излишняя самоуверенность может сильно вам навредить. Вы рискуете потратить слишком много энергии, самоутверждаясь в этих бесполезных спорах.

Согласно гороскопу на неделю с 14 по 20 октября, к выходным ситуация наладится. Уик-энд благоприятен и для деловых, и для романтических знакомств. Роман, начавшийся на этой неделе, может оказаться началом длительных, серьезных отношений. Переговоры по финансовым вопросам тоже наверняка пройдут успешно. Если вы работаете в творческой сфере, на выходных атмосфера будет буквально пропитана вдохновением – ловите музу!

Скорпион

Скорпионы в начале недели почувствуют себя никому ненужными и наверняка испытают непреодолимое желание уединиться и спрятаться. Но самоизоляция – не самое лучшее решение. Постарайтесь найти комфортную для себя форму общения с окружающими. Ваше эмоциональное состояние стабилизируется только к выходным. Вы станете более собранными и сосредоточенными. Так что, решение важных вопросов, например, переговоры отложите на конец недели. Ваша аргументация прозвучит намного убедительнее.

Обратите внимание на свое здоровье, сейчас вы можете легко подхватить вирус из-за пониженного иммунитета. Будьте готовы к неожиданным изменениям, ваши планы могут рухнуть в один момент. Вероятны внезапные поездки и командировки.

Стрелец

Стрельцов начало недели огорчит крушением надежд и планов. Если вы рассчитывали на поддержку единомышленников или спонсорскую помощь, то, скорее всего, вас постигнет разочарование. Не расстраивайтесь, ведь в любви вам повезет наверняка. Возможен служебный роман или тайное романтическое увлечение. Звезды встали на вашем личном небосводе в форме сердечка.

Неделя благоприятна для поездок, особенно в дальние страны. Вы легко найдете для этого и средства, и возможности. К концу недели уделите внимание близким, особенно супругу или партнеру. Займитесь йогой, астрологией, эзотерикой.

Козерог

У Козерогов неделя связана с карьерными вопросами и профессиональным ростом. Всю свою энергию гороскоп с 14 по 20 октября рекомендует направить на повышение квалификации или обучение. Должны же ваши честолюбивые планы иметь под собой основания. С руководством будьте предельно вежливы – высока вероятность конфликтов.

Звезды благоприятствуют вам в переговорах, заключении сделок, в командировках, при получении разного рода справок и разрешений в официальных органах. Друзья и родственники на этой неделе вам точно не откажут, если вы обратитесь за помощью или советом. Не стесняйтесь.

В конце недели возможно напряжение в отношениях с вашей второй половиной, но разногласия эти временные, не стоит сильно беспокоиться.

Водолеи

Водолеи на этой неделе почувствуют, что работать удобнее индивидуально, а не в команде. Отчасти это связано с усилением конкуренции в коллективе. Кто-то видит в вас соперника, а вот коллеги в нужный момент могут и не поддержать.

В начале недели возможны трудности в интеллектуальной деятельности, например, с учебой или восприятием информации. Для дальних поездок период также неблагоприятный. Вторая половина недели – хороший период и для решения финансовых задач и развития творческих талантов.

Ближе к выходным деловые встречи пройдут успешнее, а завязавшиеся в эти дни романтические знакомства, скорее всего, выльются в серьезный роман. Кстати, если у вас уже есть партнер, то он, похоже, готов уже предпринять что-то и стать, наконец, вашим супругом.

Рыбы

Рыбам в начале недели звездами уготован психологически напряженный период. Ваша требовательность и категоричность может стать причиной конфликтов, из которых вы вряд ли выйдете победителем. Не позволяйте втянуть себя в решение чужих финансовых проблем. Это приведет к значительным тратам. Сохраняйте спокойствие, берегите нервы и здоровье. Не забывайте, что все проблемы временны.

В середине недели напряжение ослабнет. Весьма кстати будет романтическое свидание. Вы сможете эмоционально и духовно сблизиться с любимым человеком. Согласно гороскопу на неделю с 14 по 20 октября 2019 года, это благоприятный период для людей творческих профессий – вы полны вдохновения. На выходных посетите выставку, премьеру или концерт.