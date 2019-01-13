Невероятно скрытный человек: Корчевников страдает из-за ушедшей любви

Все душевные переживания Бориса Корчевникова остаются за пределами съемочной площадки. Однако это не значит, что его не терзают тревоги.

"Невероятно скрытный человек. Он не особо распространяется о себе и о своей личной жизни. Все это остается за кадром его программ и эфиров", – в разговоре с "Дни.ру" заметила потомственная ведунья Саона.



"Свою любовь он не может забыть. Его любовь такая глубокая, что он борется с собой, и если бы не его гордость, то есть вероятность того, что он побежал бы к ней уже давно. Ну он тормозит эти желания и пытается сдерживать себя. Он не показывает свои чувства. Он и себя тоже сильно любит", – уверена она.

"Но как-то не сошлись звезды. Она хотела больше внимания, он не давал ей этого, он постепенно отдалялся от нее и вот результат. Если он научится немного по другому показывать свои эмоции, то все может изменится и пара даже может сойтись", – считает экстрасенс.

"Сейчас я не вижу ни нового брака ни деторождения. Все будет позже. Ну хочу отметить, возможно это и будет все происходить с его бывшей невестой. Он ее знает долгое время. К новым отношениям он не готов. Он-то со старыми не может до конца расстаться. Он не из гулящих. Он можно сказать однолюб. Он ее когда-то выбрал и менять ничего не хочет", – подчеркнула Саона.

"По здоровью у него моральное и физическое истощение. Он бесконечно коммуницирует с людьми и в связи с этим устает сильно. Вокруг него люди с плохой и хорошей энергетикой. Ну у него своя энергетика сильная и, так или иначе, он отгоняет плохой посыл. Все людские глаза он фильтрует и все это возвращается обратно к недоброжелателям", – рассказала потомственная ведунья.

"Ну домой он возвращается после всего как выжитый лимон Внутри он какой-то грустный постоянно и особой радости в жизни я не вижу у него. Возможно сейчас просто сказывается усталость этого года. Посмотрим, что же будет в следующем", – заключила она.

