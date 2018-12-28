Флиртующая актриса сделала Корчевникова заикой

Актриса Глафира Тарханова стала гостьей программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Артистка рассказала о знакомстве с мужем и домашних родах.

Глафира Тарханова полюбилась зрителям благодаря ролям в сериалах "Громовы" и "Измены". Сейчас артистка успевает не только работать, но и воспитывать четверых детей.

С будущим мужем, актером Алексеем Фаддеевым, Глафира познакомилась на съемках. "В первый день я не вошла в кадр даже. Мы целый день разговаривали. Это был проект "Главный калибр", – рассказала знаменитость.

Через месяц после знакомства Алексей сделал возлюбленной предложение. Артистка ответила согласием. "Нас всех так воспитывают, мы все ждем принца. Потом я уже устала присматриваться к каждому мужчине и даже перестала стремиться выйти замуж. И тут встретила будущего мужа", – отметила артистка.

Тарханова уверена, что этот брак предначертан судьбой. Фаддеев оказался мужчиной ее мечты. Свадьба была скромная. Молодожены не хотели шумихи. "Первый год был непростой, были какие-то притирки. Нам повезло, что мы примерно из одного класса – такая бедная интеллигенция, культурный уровень был схож. У меня было много ухажеров еще со школы. Для меня было нормально, что они могли мне позвонить, пообщаться. Леша сказал, что надо прекращать с этим делом", - рассказала звезда.

Ведущий Борис Корчевников был удивлен легкомысленным поведением актрисы. "Ему приходилось мириться с Вашими странными манерами продолжать, уже будучи замужней женщиной, давать какие-то шансы ухажерам..." - посочувствовал мужу артистки шоумен.

Звезда возмущенно отметила, что никаких авансов никому не давала, а просто кокетничала и улыбалась, потому что хотела быть привлекательной. "Мы же с Вами сейчас разговариваем и ничего", – задорно заметила Тарханова.

Корчевников так смутился, что начал заикаться. "Вы очень привлекательны. И Вас… Вам… Я весь, конечно, в Вашем обаянии. Вы что… Вы мама четверых детей, жена и вот… Вы восхищаете этим гораздо больше, чем всем остальным, что у Вас есть", – сказал Корчевников и опустил глаза в пол.

Артистка отметила, что совмещать карьеру и рождение детей было непросто. Тем более муж был против ее участия в откровенных сценах.

"Я снималась беременной, подстраивали сценарий. Я продолжала сниматься и с детьми на руках. Мне одно время казалось, что все, закончилась моя карьера после рождения первого ребенка, но через два месяца я прошла пробы и вновь стала работать", – вспомнила Глафира.

Если первенца артистка рожала в больнице, то трех остальных детей – дома. "Это тяжелый вопрос. Но вторые, третьи, четвертые роды были дома, я рожала с акушеркой моей мамы. Это было волшебство. Первые роды – самые экстремальные, долгие. Муж был со мной. На домашних родах второго сына его не было, он пришел чуть позже", – поделилась Тарханова.