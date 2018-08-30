Гороскоп здоровья на сентябрь 2018 года

ОВЕН

Первая неделя сентября не предвещает никаких серьезных опасностей для вашего здоровья. Но уже после этого могут быть простудные заболевания с температурой и даже отравления. Осень – сезон грибов – следите внимательнее за тем, что вы едите.

ТЕЛЕЦ

Обратить пристальное внимание на свое здоровье Тельцам следует в первую и последнюю неделю сентября, а вот середина месяца должна пройти более-менее благоприятно. Следите за состоянием дыхательной и мочеполовой системы, не сидите на холодном и не купайтесь слишком долго.

БЛИЗНЕЦЫ

Первая декада месяца опасна ДТП и травмами – будьте внимательны, чтобы их избежать. Остальная часть сентября более спокойная, но могут возникнуть проблемы с мочеполовой системой или почками, так что, при болях в этой области, обязательно обратитесь к врачу.

РАК

Первая половина месяца обещает стать благоприятной для здоровья типичных Раков, чего нельзя сказать о второй - в этот период повышается риск получить травму. Бояться не нужно, просто соблюдайте осторожность при работе с опасным инструментом и на дороге.

ЛЕВ

В первой половине месяца постарайтесь уделить особое внимание своему здоровью. В это время возможны проблемы с легкими, а также могут быть воспаления и высокая температура. Если почувствуете себя плохо, обращайтесь к врачу, не нужно заниматься самолечением.

ДЕВА

Вряд ли Девам придется уделять внимание теме здоровья в первой декаде месяца. Зато в остальной части сентября с ним могут возникнуть проблемы. Может повыситься температура и заболеть горло, начаться проблемы с легкими, так что будьте внимательны к своему организму.

ВЕСЫ

Сентябрь для представителей вашего знака обещает стать благоприятным – теме здоровья вряд ли придется уделять слишком много внимания. Единственная проблема может возникнуть с лишним весом и повышенным сахаром в крови – соблюдайте диету.

СКОРПИОН

У типичных Скорпионов продолжается благоприятный период, когда не нужно все время посвящать решению проблем со здоровьем. Их практически не будет, и можно заняться более важными делами, например, работой, личной жизнью или хобби.

СТРЕЛЕЦ

Если вы хотите начать новый курс тренировок или перейти на новую диету, сделайте это в сентябре, в его первой декаде. Главное, чтобы эти программы по улучшению состояния организма не нанесли вред – обязательно консультируйтесь со специалистами.

КОЗЕРОГ

В первую неделю месяца сохраняется опасность попасть в ДТП, так что будьте осторожны и за рулем автомобиля, и при переходе через дорогу в качестве пешехода. В остальном месяц будет благоприятен, вы полны сил и энергии – главное, не перетрудиться и вовремя отдыхать.

ВОДОЛЕЙ

Постарайтесь избегать любого экстрима в начале месяца, чтобы не попасть в больницу с травмами. Сейчас лучше поберечь силы. Зато уже во второй половине сентября энергия будет вас переполнять, что можно успешно направить на работу. В организме особенно уязвимы сейчас легкие – берегите себя.

РЫБЫ

Для типичных Рыб сентябрь может стать непростым. Постарайтесь не сильно напрягать свой организм и не переохлаждаться, чтобы избежать проблем со здоровьем. Если почувствуете какое-то недомогание, обязательно обращайтесь к врачу, не ждите, пока все пройдет само.