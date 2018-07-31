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Гороскоп

Любовный гороскоп на август 2018 года

Фото: Dni.Ru
Последний месяц лета – отличный шанс устроить свою личную жизнь. Прогноз на август для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС"  Михаил Чистяков.   
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ОВЕН

Типичным Овнам осталось потерпеть всего одну неделю – уже после 7 августа в отношениях можно будет восстановить прежнюю гармонию или просто их улучшить. Если вы хотите изменить статус ваших отношений, этот месяц – самое подходящее время. Женитесь, разводитесь, начинайте совместное проживание с партнером. Если второй половинки у вас еще нет, в августе будет возможность кого-нибудь повстречать. И если вас такая перспектива радует, не сидите без дела – любимый человек не свалится вам на голову. 

ТЕЛЕЦ

Самое приятное время для личной жизни ожидает типичных Тельцов в первую неделю месяца. Это период, который станет успешным для любви, отдыха и творчества. Если у вас есть желание завести новые отношения, именно начало августа для этого удачно подойдет. Даже работа может в это время приносить вам удовольствие благодаря приливу вдохновения. Увы, но муза когда-нибудь уходит, оставляя после себя лишь скучную рутину. В августе вам выпадет шанс понять на собственном опыте, что отношения – это тоже тяжелый труд. 

БЛИЗНЕЦЫ

Для представителей знака Близнецы август будет благоприятным. Вы можете и наладить испорченные ранее отношения или завести новый роман, причем яркий и запоминающийся. Если вы уже человек семейный, можно романтично и чудесно провести время вместе. Хотя бы устройте ужин или погуляйте вдвоем в парке – это только укрепит ваши отношения. Да и просто вы сможете хорошо отдохнуть и расслабиться в последний месяц лета. Главное, не пропустить такое хорошее время – помните, что само по себе ничего не происходит. Все в ваших руках. 

РАК

"Мой дом – моя крепость" – это девиз настоящих Раков, и в этом месяце вы сможете продемонстрировать его на практике. У вас есть возможность и наладить погоду в доме, и улучшить отношения с семьей, и отреставрировать жилище, если есть такая необходимость. В общем, для семейных представителей знака период благоприятный. А вот одиноким Ракам вряд ли стоит ожидать от этого месяца много ярких любовных приключений. Если же у вас есть партнер, позвольте ему в этом месяце проявлять инициативу – не нужно в одиночку совершать все решительные шаги. 

ЛЕВ

Если вы человек семейный, и у вас есть муж (жена) или просто постоянный партнер, постарайтесь не испортить с ним отношения – это будет особенно легко сделать в первой половине месяца. Если вы одинокий представитель знака и хотите в августе с кем-то познакомиться для романтических отношений, лучше воспользоваться для этого современными методами. Например, сайтами знакомств, специальными приложениями для смартфона или социальными сетями. 

ДЕВА

Август больше будет благоприятен для тех представителей знака Дева, кто сейчас одинок и хочет найти партнера. Потому что именно в этот период (особенно в первую неделю месяца) вы наиболее привлекательны для противоположного пола. Благодаря своему обаянию и харизме вы сможете завести необходимые связи и знакомства. Кстати, познакомиться с кем-то можно в местах, где люди улучшают внешность – например, в фитнес-клубах и в салонах красоты. У семейных же Дев больших изменений в личной жизни не ожидается. 

ВЕСЫ

Представители знака Весы, как правило, всегда хорошо выглядят и следят за собой. И в августе эти старания по достоинству оценят представители противоположного пола, у вас значительно повышается привлекательность в их глазах. Если у вас уже есть партнер, он неожиданно вспомнит, как сильно любит вас. А если его еще нет, то в августе у вас хороший шанс с кем-нибудь познакомиться для романтических отношений. Главное, пользоваться таким хорошим периодом – само по себе ничего не произойдет. 

СКОРПИОН

Тема любовных отношений вряд ли будет много интересовать типичных представителей знака Скорпион в этом месяце. Если какой-то новый роман и будет в августе, то, скорее всего, его придется по какой-то причине скрывать от других. Если у вас уже есть своя семья, и вам неинтересны новые отношения, больше проводите времени с любимым человеком. Ну, а если вы одиноки, то можно и рискнуть, хотя этот август не самое хорошее время для новых романтических знакомств. Впрочем, ваш знак зодиака славится оригинальными вкусами и нестандартными поступками. 

СТРЕЛЕЦ

Семейным Стрельцам для укрепления отношений с партнером нужно больше общаться. Делитесь друг с другом любыми мыслями, проблемами и мечтами. Иными словами, чтобы улучшить любовные отношения, вам с партнером нужно стать друг другу не просто любовниками, но еще и настоящими друзьями. Если вы пока не имеете постоянного партнера, но хотите это исправить, нужно обратить внимание на тех, кто поддерживает вас в трудную минуту. Может быть, эта дружба уже переросла в нечто большее? 

КОЗЕРОГ

Если хотите что-то изменить в устоявшихся или только начавшихся отношениях, делайте решительные шаги самостоятельно – не нужно ждать инициативы от партнера. Семейным Козерогам не стоит подолгу задерживаться на рабочем месте, сразу идите домой, к любимому человеку. А если вы ищете постоянного партнера для долгосрочных отношений, то присмотреться стоит именно к коллегам. Только не забывайте, что начальство не всегда одобряет романтические отношения на рабочем месте. 

ВОДОЛЕЙ

Если вы нацелены на поиск интересных людей для общения и долгосрочных отношений, стоит обратить внимание на представителей других культур, национальностей и религий. Можно познакомиться с человеком издалека по интернету, а можно и вживую – в другой стране или городе, который расположен далеко от вашего дома. Если вы замужний (или женатый) человек, которого не интересуют новые отношения, главный совет на этот месяц: отправляйтесь в отпуск. Вам с любимым наверняка пора отдохнуть. Только не друг от друга, а вместе – от всех остальных. 

РЫБЫ

Ни для кого не секрет, что Рыбы тонко чувствуют эмоции других людей, но и к своим собственным чувствам они всегда прислушиваются. Как правило, интуиция их действительно не подводит, но не всегда можно верно истолковать ее подсказки. Например, в августе вас может захватить необоснованная ревность. Не нужно сразу разводить скандал, попробуйте сначала спокойно обсудить проблему со своим любимым человеком. Возможно, вы что-то не так поняли, и такое поведение может обидеть вторую половинку – в итоге отношения испортятся из-за простого недопонимания. 

31 июля 2018, 21:16

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