Совет на выходные, 14-15 июля 2018 года
"Будьте легкими и спонтанными, поймайте волну! Вполне вероятно, что вам представится возможность принять неожиданное предложение, которое пойдет вразрез с тем, что вы планировали. Если такое случится – не тяните, решайтесь на авантюру!" – рассказала Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева.
В отсутствие планов прислушайтесь к себе и проведите выходные так, как пожелаете – не пытайтесь структурировать время. Если отступить от режима сложно, позвольте себе хоть в каком-то вопросе расслабиться и жить в моменте. Поверьте: очень важно, чтобы бытовые проблемы не поглотили вас.
В случае возникновения трудностей лучше не опираться на привычные схемы решений. Ориентируйтесь "на местности" и действуйте по обстоятельствам.
Кто из представителей зодиакального круга равнодушен к алкоголю, а кто склонен к зависимости
Актриса дала откровенное интервью
Девушка не рассчитала силы
Президент Украины остался доволен встречей с американским коллегой