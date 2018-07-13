Совет на выходные, 14-15 июля 2018 года

В эти выходные лучше не строить конкретных планов. А если вы уже продумали занятия заранее, стоит приготовиться изменить их.

"Будьте легкими и спонтанными, поймайте волну! Вполне вероятно, что вам представится возможность принять неожиданное предложение, которое пойдет вразрез с тем, что вы планировали. Если такое случится – не тяните, решайтесь на авантюру!" – рассказала Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева.

В отсутствие планов прислушайтесь к себе и проведите выходные так, как пожелаете – не пытайтесь структурировать время. Если отступить от режима сложно, позвольте себе хоть в каком-то вопросе расслабиться и жить в моменте. Поверьте: очень важно, чтобы бытовые проблемы не поглотили вас.

В случае возникновения трудностей лучше не опираться на привычные схемы решений. Ориентируйтесь "на местности" и действуйте по обстоятельствам.