Совет на выходные, 17-18 ноября 2018 года

Ближайшие выходные не очень подходят для того, чтобы вовлекаться в занятия, которые вам плохо удаются, в которых нужно "расти над собой" и приобретать навыки, которые не слишком развиты. Даже если у вас какое-то потенциально сложное дело, постарайтесь найти способ справиться с задачей, который задействует те качества, которыми вы действительно можете похвастаться.

прочитано 262 раза