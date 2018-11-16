Совет на выходные, 17-18 ноября 2018 года
"В эти дни избегайте тенденции все усложнять. Напротив, принимаясь за дело, задайте себе вопрос: какой наиболее простой способ решить данную задачу? Способ справиться с проблемой должен быть наиболее комфортен именно вам, а не кому-то еще, поэтому опираться нужно именно на собственное мнение и свои сильные стороны", – поясняет синхролог-консультант Наталья Ковалева.
Особенно актуальным этот совет будет в сферах, касающихся времени, денег и любых других ресурсов. "Простой пример: вы планируете созвать гостей на какой-то праздник и проходить он будет у вас дома, но вы не любите готовить. Тогда, возможно, вам гораздо проще будет заказать блюда в кафе, а не убиваться на кухне", – советует эксперт.
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