Уход Малахова с Первого канала Стрельба в Мособлсуде Интервью Главные события Москвы Эксклюзив

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Гороскоп

Совет на выходные, 5-6 августа 2017

Фото: Dni.Ru
В эти выходные нам советуют очень вдумчиво отнестись к любым ситуациям, которые тем или иным образом вышли на первый план. Аналогичного отношения потребуют любые открывшиеся проблемы.
прочитано 566 раз

"Наберитесь терпения. Вряд ли возникшие вопросы можно будет решить одним махом. Гораздо более вероятно, что одна маленькая проблемка или небольшой вопрос потянут за собой целый ворох другого, чего вы не ожидали, причем связь событий может быть неочевидной", - рассказала Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева.

Вы можете начать распутывать что-то и натолкнетесь на то, что для принятия результирующего решения вам необходимо проанализировать целый ряд разных вопросов из совершенно разных областей и контекстов. Самое главное – не поддавайтесь искушению сделать все по-быстрому, и уж тем более не стоит избегать решения возникших вопросов. Поспешные решения аукнутся вам так, что вы сильно пожалеете, что не потратили больше времени на изучение проблемной темы, пока вам представлялась такая возможность.

"А от этой картины на стене какая польза? От этой картины очень большая польза! Она дырку на обоях загораживает" (с). Загородить дырку картиной – пример того, чего ни в коем случае НЕ надо делать в эти дни. Иначе потом вам на голову упадет и картина, и кусок обоев, и полка в придачу.

В первую очередь отнеситесь с повышенным вниманием к ситуациям, связанным с заграницей – от отпусков и визовых документов до гостей и родственников из других стран, а также к вопросам, касающимся высшего образования. Кроме того, может получиться так, что узелок проблемы будет лежать в плоскости каких-то ваших убеждений и взглядов на жизнь. Например, кто-то близкий сделает нечто, что в вашей картине мира является неправильным. Это спровоцирует ссору, которая буквально сорвет двери со шкафа с скелетами. 

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4 августа 2017, 09:35

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