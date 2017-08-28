Гороскоп с 28 августа по 3 сентября 2017 года

Неделя начнется на стыке двух фаз Луны, и уже во вторник произойдет их смена. В это время не следует идти на поводу у эмоций, а людям со слабым здоровьем нужно запасаться лекарствами. Вторая четверть Луны благоприятна для любых долгосрочных начинаний, в том числе, для свадеб.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака для читателей Dni.Ru составил астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

В первый рабочий день недели Овнам следует спрятать свою энергичность "в карман" и не слишком вылезать вперед – существует некоторый риск получить травму. Со вторника все меняется – фортуна будет на вашей стороне в любой области жизнедеятельности. Выходные крайне благоприятны для встреч с друзьями.

ТЕЛЕЦ

Посвятите начало недели работе в коллективе – сейчас не надо вылезать вперед и доказывать, что вы выше всех, почувствуйте себя членом команды. Во вторник и среду следует убавить свой пыл и проявить осторожность. С четверга все козыри будут у вас на руках, будьте готовы поймать свою удачу. Выходные проведите активно.

БЛИЗНЕЦЫ

В понедельник вам придется выполнять скучную рутинную работу. Зато со вторника наступает время для коллективной работы, столь свойственной вашему знаку. Вторую половину недели будьте аккуратнее, это же касается и выходных.

РАК

Наступивший понедельник обещает стать радостным, причем, вы можете даже не заметить, что наступили суровые будни. Но со вторника на вас навалится вся тяжесть не решенных ранее проблем. С четверга по субботу живите одной жизнью с коллективом, забудьте о собственных амбициях. Выходные проведите дома, в спокойной обстановке.

ЛЕВ

Может быть, с самого начала недели не все будет складываться на рабочем месте, зато в домашних делах вы точно преуспеете. Вторник и среда принесут много приятных минут, если, конечно, вы проведете эти дни активно, творчески. Вторая половина недели пройдет менее креативно. Воскресенье посвятите вашей второй половинке.

ДЕВА

Дева – знак, обычно очень интересующийся всевозможными новостями и поступающей информацией. В первый день наступившей недели у вас ее будет, хоть отбавляй. Вторник и среду можно посвятить делам семьи и дома. Вторая половина недели, начиная с четверга, будет для вас просто подарком. В воскресенье не стоит рассчитывать на праздник.

ВЕСЫ

Возможно, уже в понедельник за былые заслуги вам выплатят премию или как-то иначе поощрят. В любом случае, наступает благоприятное время для решения материальных проблем. Во вторник и среду вряд ли получится отсидеться на одном месте – возможно, вас пошлют в местную командировку. Со второй половины недели наступит покой.

СКОРПИОН

Неделя начинается для вас активно – можете взять бразды правления в свои руки и показать всем, кто настоящий лидер и на работе, и дома. С четверга активность физическая сменится активностью ментальной – хорошее время для встреч и контактов. Но в воскресенье лучше ни с кем не общаться, провести день дома или на даче.

СТРЕЛЕЦ

В понедельник типичные представители вашего знака могут никуда не спешить, а если долг призывает вас быть на работе, то хотя бы не выкладывайтесь на все сто. Ваше время начинается со вторника – вот тогда и сможете показать все, на что способны. Выходные дни можно провести активно со своими родственниками и друзьями.

КОЗЕРОГ

Наступившая неделя делится у вас ровно на две половины. Первая – с понедельника по среду – не принесет каких-то ощутимых побед. Скорее всего, вы будете чувствовать себя не совсем в своей тарелке. Зато вторая половина недели, с четверга и до конца, пройдет в вашу пользу. Ожидается прилив сил и энергии, который не оставит и в выходные дни.

ВОДОЛЕЙ

В начале этой рабочей недели вы вправе бороться за лавры победителя на своем рабочем месте. Со вторника энергии может поубавиться, но на помощь придут ваши коллеги. С четверга лучше побыть во втором эшелоне, не претендовать на пальму первенства. В субботу просто отдыхайте, а свою активность можно проявить в воскресенье.

РЫБЫ

Вся наступившая рабочая неделя пройдет удачно. Для человека, стремящегося к своей цели или делающего шаги в карьере и бизнесе, все это время будет особенно успешным. Если вы устанете, для отдыха в тишине и уюте прекрасно подойдет воскресенье.