Совет на выходные, 12-13 августа 2017

В эти выходные "под прицелом" окажутся мужчины. Излишне напористое и даже агрессивное поведение, бурное выражение эмоций, повышенное упрямство и желание продавить свою точку зрения во что бы это не стало – вот неполный список "напастей", которые могут в эти дни завладеть даже теми мужчинами, кому подобное поведение обычно не свойственно.

"Соотвественно, совет самим мужчинам: очень постарайтесь держать себя в руках! "Волна" пройдет, вы очнетесь и сильно удивитесь, каких дров успели наломать за это время, и вам это точно не понравится", – рассказала Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева.

В лучшем случае вы просто поссоритесь с кем-то, кому не повезло попасться вам под горячую руку. Причем особенно уязвимой областью может оказаться семья в широком смысле слова. В худшем же случае вы можете успеть серьезно испортить себе жизнь, если, например, с подобным настроем надумаете "порешать проблемы".

Для женщин же совет прозвучит так. Если чувствуете себя в силах сгладить подобного рода порывы близкого мужчины, то помогите ему и сделайте это. Если же нет, то лучше ложитесь в укрытие. Решение любых мало мальски серьезных вопросов, в которых участвуют мужчины, склонные к подобному поведению вообще или демонстрирующие подобные симптомы в данный момент, благоприятнее отложить до лучших времен.

К началу следующей недели должно стать гораздо лучше. Если чувствуете, что назревает буря, то предпочтительно будет эвакуироваться из ситуации любым возможным способом. Переспорить человека в таком состоянии, убедить его в чем-то представляется крайне маловероятным.

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