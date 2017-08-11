Совет на выходные, 12-13 августа 2017
"Соотвественно, совет самим мужчинам: очень постарайтесь держать себя в руках! "Волна" пройдет, вы очнетесь и сильно удивитесь, каких дров успели наломать за это время, и вам это точно не понравится", – рассказала Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева.
В лучшем случае вы просто поссоритесь с кем-то, кому не повезло попасться вам под горячую руку. Причем особенно уязвимой областью может оказаться семья в широком смысле слова. В худшем же случае вы можете успеть серьезно испортить себе жизнь, если, например, с подобным настроем надумаете "порешать проблемы".
Для женщин же совет прозвучит так. Если чувствуете себя в силах сгладить подобного рода порывы близкого мужчины, то помогите ему и сделайте это. Если же нет, то лучше ложитесь в укрытие. Решение любых мало мальски серьезных вопросов, в которых участвуют мужчины, склонные к подобному поведению вообще или демонстрирующие подобные симптомы в данный момент, благоприятнее отложить до лучших времен.
К началу следующей недели должно стать гораздо лучше. Если чувствуете, что назревает буря, то предпочтительно будет эвакуироваться из ситуации любым возможным способом. Переспорить человека в таком состоянии, убедить его в чем-то представляется крайне маловероятным.
СИНХРОвидение® – молодая система диагностики и прогнозирования. В ее основе – древняя система Таро, астрология и нумерология.
Певец заверил, что артистка "реально плохо себя чувствует"
Эпатажный актер рассказал о компромате на попсу
В эти выходные "под прицелом" окажутся мужчины
Поместья, вертолеты и лошади – дети олигарха имеют все