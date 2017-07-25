Почему Пельш скрывает проблемы со здоровьем

На днях прошла информация о том, что известный шоумен Валдис Пельш попал в больницу с серьезным недомоганием. Артист быстро опроверг этот слух, но Dni.Ru все-таки решили выяснить, все ли в порядке со здоровьем телеведущего и обратились к специалисту по гаданию на картах Таро.

"У него действительно не все хорошо со здоровьем, и медицинская помощь ему оказывается уже давно. Он явно не хочет огласки, поэтому проходит лечение в тайне. Его диагноз пока еще нельзя назвать действительно серьезным, и недуг как бы показывает артисту, что необходимо пересмотреть свое отношение к жизни. Если Пельш не примет меры, последствия могут быть весьма серьезными", – предупредила таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

Судя по тому, что увидела медиум, в больницу Валдис уже попадал неоднократно, попросту СМИ об этом не знают. "Его личная жизнь серая и примитивная. Возможно, именно это толкает его на различные увеселения, в том числе с помощью алкоголя, что негативно сказывается на самочувствии шоумена. Он попросту не знает, чем нейтрализовать личные переживания. Совершенно точно артисту нужно перестать употреблять алкоголь даже в минимальных дозах. А вообще, Пельшу стоит отправиться на отдых. Чем быстрее, тем лучше", – резюмировала Абравитова.