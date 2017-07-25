Почему Пельш скрывает проблемы со здоровьем
"У него действительно не все хорошо со здоровьем, и медицинская помощь ему оказывается уже давно. Он явно не хочет огласки, поэтому проходит лечение в тайне. Его диагноз пока еще нельзя назвать действительно серьезным, и недуг как бы показывает артисту, что необходимо пересмотреть свое отношение к жизни. Если Пельш не примет меры, последствия могут быть весьма серьезными", – предупредила таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.
Судя по тому, что увидела медиум, в больницу Валдис уже попадал неоднократно, попросту СМИ об этом не знают. "Его личная жизнь серая и примитивная. Возможно, именно это толкает его на различные увеселения, в том числе с помощью алкоголя, что негативно сказывается на самочувствии шоумена. Он попросту не знает, чем нейтрализовать личные переживания. Совершенно точно артисту нужно перестать употреблять алкоголь даже в минимальных дозах. А вообще, Пельшу стоит отправиться на отдых. Чем быстрее, тем лучше", – резюмировала Абравитова.
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