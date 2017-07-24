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Ведущий Валдис Пельш госпитализирован

Валдис Пельш. Фото: GLOBAL LOOK press\Anatoly Lomohov
Стало известно о том, что Валдис Пельш попал в больницу. Шоумен пожаловался на острую боль.
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50-летний Валдис Пельш был доставлен в одну из столичных клиник. Он почувствовал острую боль и обратился за профессиональной медицинской помощью. Врачи назначили популярному телеведущему курс интенсивной терапии. Сейчас Валдис находится в стационаре, его состояние оценивается как удовлетворительное, передает Life.ru.

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Ранее Пельш признался. что у него произошла внезапная остановка дыхания. Это случилось, когда он снимал картину "Как пройти на Эверест, или Ген высоты". Съемочная группа за 50 дней добралась до так называемой зоны смерти на высоте более восьми тысяч метров. "Я лично поднялся на высоту шесть тысяч метров. Для того, чтобы снять кино, мы должны были прочувствовать, влезть в шкуру альпинистов. Так же, как и всех, нас одолевала горная болезнь", – признался Валдис в недавнем интервью.

"У меня, например, случалась внезапная остановка дыхания. Просыпаешься каждую ночь от того, что понимаешь: не дышишь. Глубокий вдох – и тут же начинается паническая атака. Чтобы прийти в себя, я вылезал из палатки и закуривал (тогда еще курил). Это немного успокаивало, но ненадолго. Самое противное, что там ты ничего не боишься: ни гор вокруг, ни замерзнуть, ни умереть, но ты в панике. Ложишься вечером спать и знаешь, что в час-два ночи это с тобой произойдет опять. Ждешь утра. Кого-то на высоте мучают страшные головные боли, кровь из носа, тошнота", – пожаловался телеведущий.

Отметим, что десять лет назад Валдис Пельш столкнулся с серьезной болезнью – панкреонекрозом. Тогда шоумен попал в Боткинскую больницу. Его состояние было критическим, и медики планировали сделать телеведущему операцию. Позже ввиду общей слабости больного решено было обойтись медикаментозным лечением. Но через некоторое время телеведущий, не дождавшись официальной выписки, сбежал из больницы на три дня раньше положенного срока.

Автор: Наталья Аряева24 июля 2017, 16:43
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Жена Пельша невероятно помолодела

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