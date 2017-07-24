Валдис Пельш рассказал о госпитализации

Как ранее сообщил Life.ru, 50-летний Валдис Пельш был доставлен в одну из столичных клиник. Шоумен почувствовал острую боль и обратился за профессиональной медицинской помощью. Артист прокомментировал информацию о недуге.

Ведущий "Угадай мелодию" поспешил опровергнуть ложную информацию в своем микроблоге. "лайфньюс (с маленькой буквы) срочно уложил меня в больничный стационар, а я тем временем вылетаю на Камчатку снимать новое кино. Кому верить?" – успокоил подписчиков Пельш.

Стоит отметить, что ранее артист жаловался на внезапную остановку дыхания. Это случилось во время съемок картины "Как пройти на Эверест, или Ген высоты". Съемочной группе действительно пришлось работать высоко в горах. "Я лично поднялся на высоту шесть тысяч метров. Для того чтобы снять кино, мы должны были прочувствовать, влезть в шкуру альпинистов. Так же, как и всех, нас одолевала горная болезнь", – признался Валдис в недавнем интервью.

Публикация от Валдис Пельш (@pelshtv) Июл 24 2017 в 7:07 PDT

"У меня, например, случалась внезапная остановка дыхания. Просыпаешься каждую ночь от того, что понимаешь: не дышишь. Глубокий вдох – и тут же начинается паническая атака. Чтобы прийти в себя, я вылезал из палатки и закуривал (тогда еще курил). Это немного успокаивало, но ненадолго" – пожаловался ведущий.

Отметим, что десять лет назад Валдис Пельш столкнулся с серьезной болезнью – панкреонекрозом. Тогда он попал в Боткинскую больницу в критическом состоянии. Врачи планировали сделать телеведущему операцию. Позже ввиду общей слабости артиста решено было обойтись медикаментозным лечением.

Напомним, в 1995 году Валдис Пельш попал в книгу рекордов Гиннесса. Тогда его телепроект "Угадай мелодию" собрал беспрецедентное в истории мирового телевидения число телезрителей – 132 миллиона. В книге рекордов Гиннесса имеется запись и о дочери Валдиса, Эйжене. Она является наиболее молодым дайвером на планете, совершившим погружение у берегов самого южного континента – Антарктиды. На момент погружения девушке было 14 лет.