Совет на выходные, 22-23 июля

В этот уик-энд рекомендуется отказаться от неких полезных привычек или традиций. Желательно забыть о правилах и не заниматься привычными делами. Звучит неожиданно, правда?

"Это не значит, что надо перестать чистить зубы или мыть руки. Например, вы каждый выходной ходите в спортзал, что, без сомнения, является полезной привычкой. Однако в эти выходные занятия можно пропустить без малейших угрызений совести. Очень вероятно, что в освободившееся время придет что-то хорошее", – рассказала Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева.

В поисках того, от чего стоит отказаться в ближайшие два дня, обратите внимание на сферу общения. Если в выходные вы ездите к родителям или на дачу, то в этот раз имеет смысл нарушить традицию – и вам откроются возможности для чего-то нового и интересного. Позвольте ребенку пропустить секцию – ни он, ни вы об этом не пожалеете!

В отдельных случаях придется выбирать, продолжать ли делать что-то, чем вы регулярно занимались. Кстати, сейчас благоприятнее отказаться. Дело не в том, что случится что-то плохое, если вы продолжите. Речь скорее о том, что не случится что-то хорошее. Простой пример: если в эти дни встанет вопрос о продлении карты в спортклуб, отказавшись, вы получите более выгодное предложение.

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