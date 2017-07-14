Совет на выходные, 15-16 июля 2017 года

В эти выходные нам следует быть внимательными и не упустить то, что само плывет в руки. Речь может идти о чем-то весьма приятном или полезном.

Что нужно делать в подобной ситуации, Dni.Ru рассказала синхролог-консультант Наталья Ковалева. "Если нашему вниманию предлагается нечто, что с ходу вызывает приятный отклик, не стоит брать паузу, чтобы подумать. Сегодняшнее "что-то" – приятная случайность, которая не будет ждать, пока мы взвесим все за и против, принимая решение. Оно просто канет в небытие, оставив ощущение упущенного шанса. Отдельный совет для тех, кто склонен делать глубокие выводы: сегодня не тот случай. Текущая ситуация – подарок, который надо успеть взять, поблагодарить, порадоваться и пойти дальше", – предупредила эксперт.

В то же время есть нечто, что может способствовать крупному везению, позволить извлечь больше пользы из удачного стечения обстоятельств. Сегодня стоит находиться в коллективных энергиях – компаниях друзей или приятелей, бизнес-сообществах. Полезными окажутся спонтанные или запланированные поездки, отличная идея – пообщаться с сестрами или братьями.

Все это увеличит шансы поймать волну удачи или вовремя заметить нечто хорошее. Кураж и ощущение общности с друзьями поможет преодолеть излишнюю осторожность и не зарубить на корню интересную идею.

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