Астрологический прогноз с 15 по 21 мая 2017 года

Вся неделя пройдет на стареющей Луне, и в ближайший четверг третью фазу сменит четвертая. И если первая половина недели будет благоприятна для дел, не требующих долгого развития и раскачивания, то во второй половине лучше завершить дела, начатые ранее.

Предсказание каждому знаку зодиака для Dni.Ru сделал астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

В начале недели вы безусловный фаворит в профессиональной сфере – не следует долго раскачиваться, сейчас можно сделать рывок в карьере или бизнесе. В середине недели на помощь придут друзья. К пятнице силы могут оставить вас, поэтому в субботу лучше не заниматься ничем важным. Вечером в воскресенье все восстановится.

ТЕЛЕЦ

Неделя пройдет для вашего знака с большим плюсом – вы проявите себя с самой лучшей стороны и в труде, и в учебе. Если пишете диссертацию, для этого подойдут первые дни. Среда и четверг принесут успех в профессиональной деятельности. Пятницу и выходные дни посвятите друзьям.

БЛИЗНЕЦЫ

В понедельник и вторник следует соблюдать осторожность – у высок риск попасть в неприятную ситуацию. В середине недели минус сменится плюсом – появится возможность добиться неплохих результатов в любом виде деятельности. Даже в выходные выпадет шанс неплохо заработать. Воскресенье – исключительно для отдыха.

РАК

Первые дни следует посвятить коллективному труду – почувствуйте себя винтиком в едином слаженном механизме. В среду и четверг стоит проявить осторожность во всех делах, как дома, так и на работе. В пятницу наступит ваше время – вы ощутите прилив энергии и сможете справиться с любой задачей.

ЛЕВ

Вам придется отложить свою "корону" в сторону и поработать на других. Эта неделя вряд ли принесет большие дивиденды. Ее середина – для коллективных дел. Если в выходные вам предложат экстремальный отдых, лучше откажитесь.

ДЕВА

Кто пойдет на работу как на праздник, так это представители вашего знака. Вы сможете удивить всех своими творческими замыслами и решениями. В середине недели вдохновения поубавится – придется заняться рутинной работой. Конец недели посвятите труду в коллективе.

ВЕСЫ

Начало недели вряд ли порадует вас большими результатами – лучше посвятить его решению домашних и семейных проблем. С успехом справившись с ними, в среду можно устроить себе и близким небольшое торжество. В пятницу и субботу придется решать повседневные вопросы. Воскресенье посвятите своей половине.

СКОРПИОН

Неделя начнется активно, правда, активность окажется не физической, а ментальной. Вероятно, будет много поездок и встреч. В середине недели ожидается затишье – посвятите пару дней домашним вопросам. В пятницу и на вашу улицу придет праздник – вы сможете доставить немало приятных минут себе и любимым.

СТРЕЛЕЦ

Вероятно, на прошлой неделе вы поработали не зря: в самом начале этой недели звезды обещают решение материальных проблем. Можно рассчитывать на вознаграждение за труды. В середине недели вас могут отправить в местную командировку. В пятницу и выходные неплохо отдохнуть дома или на даче.

КОЗЕРОГ

На этой неделе вы безусловный фаворит среди всех знаков зодиака. Во всяком случае, у вас будет возможность проявить таланты и способности, а к середине недели получите материальный результат. В выходные не сидите в четырех стенах – это хорошее время для прогулок и встреч с друзьями и родственниками.

ВОДОЛЕЙ

Возможно, в начале недели не все заладится – не исключен упадок сил, поэтому правильно распределяйте время. В среду можно будет проявить себя во всей красе. Энергия не оставит вас вплоть до выходных. Воскресенье проведите в дружеской компании.

РЫБЫ

Нельзя сказать, что неделя пройдет ровно и гладко. Если в первые два дня вам еще может повезти (да и то не без помощи друзей), то в среду и четверг лучше побыть на скамейке запасных. Только в пятницу вы почувствуете прилив энергии – вот тогда и принимайтесь за дело.