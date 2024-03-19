Врач рассказал о бессимптомно протекающих опасных заболеваниях

Уролог рассказал о заболеваниях почек, которые никак не дают о себе знать при этом очень опасны.

Многие уверены, что мочекаменная болезнь всегда сопровождается сильными болями, и пропустить это заболевание невозможно. Однако это мнение ошибочно, уверяет врач-уролог Павел Низин. Он заявил, что этот недуг может протекать в том числе бессимптомно.

Дело в том, что причины мочекаменной болезни могут быть разные, и от этого зависит, как будет вести себя организм. Однако во всех случаях болезнь одинаково опасна для здоровья. Ведь из-за недуга в организме происходит нарушение оттока мочи и может случится перерастяжении почки. Доктор подчеркнул, что если камень расположен так, что не мешает жидкости выходить, то болезненных ощущений не будет.

Длительное время, не доставляя никаких неудобств, могут развиваться и хронические болезни почек, отметил Низин. В этом случае орган просто-напросто перестает справляться со своими "обязанностями": хуже очищает кровь, не следит за балансом воды и электролитов, а также не избавляется от вредных веществ. В этой ситуации люди длительный период могут не замечать никаких отклонений. Однако со временем в организме скапливается лишняя жидкость, и это приводит к отекам, а также появляются проблемы с артериальным давлением.

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