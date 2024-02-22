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Четверг 22 февраля

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Названа неожиданная причина появления послеродовой депрессии

Названа неожиданная причина появления послеродовой депрессии
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Женщина в этот период становится плаксивой, у нее резко меняется настроение, исчезает желание ухаживать за ребенком.

Многие мамы сталкиваются с проявлением послеродовой депрессии. Острый период может длиться до двух месяцев. Ученые смогли определить, какая группа женщин наиболее подвержена заболеванию, уточняет Ридлайф.ру.

Во время ряда исследований установлено, что послеродовая депрессия чаще и ярче проявляется у любительниц кальяна. Если курить его во время беременности или в первые месяцы после родов, то организм отреагирует крайне негативно.

Безопасность кальяна преувеличена. При его курении в организме накапливаются не только смолы, но и тяжелые металлы. Угарный газ разрушительно действует и на сосуды, и на мозг. Ученые проанализировали данные больше ста тысяч женщин, родивших хотя бы один раз. По результатам работы установлено, что послеродовая депрессия чаще проявлялась у женщин, которые курили кальян в течение двух лет.

"Беременных необходимо информировать о вредных последствиях для здоровья, которые связаны с курением кальяна. Специалисты должны давать советы о том, как воздерживаться от этого", — считает Зелалем Хейл, являющийся руководитель исследовательской группы.

Женщинам напоминают, что самостоятельно справиться с послеродовой депрессией сложно. Не стоит стесняться обращаться за специализированной помощью.

22 февраля 2024, 01:56
Снимок УЗИ. Фото: © Aleksey Smyshlyaev\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Ридлайф.ру✓ Надежный источник

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