Родинки на теле: когда следует незамедлительно обращаться к онкологу

Появление новой родинки на теле – не всегда причина паники. Важно следить за образованиями в динамике. Тревожиться стоит лишь тогда, когда пятнышко поменяло цвет или форму, сообщает издание "Страсти".
Человек может родиться с родинками, а некоторые образуются позже. Существует несколько факторов возникновения невуса. Среди них: снижение иммунитета, длительное воздействие на кожу ультрафиолета, беременность, климакс или же аллергические реакции. Специалисты предупреждают об опасности трансформации родинки в онкологическое образование. В таких случаях высок риск распространения заболевания на внутренние органы, а также летальный исход.
Следить необходимо за следующими параметрами родинки:
- Форма. Условно "безопасными" считаются круглые и овальные невусы. если же привычные очертания начали меняться, необходимо обратиться за медицинской консультацией.
- Изменения. Увеличение или уменьшение родинки также должно насторожить. Лучше проверить невус в условиях медицинского учреждения.
- Границы. У любой родинки границы должны быть четкими и гладкими.
- Асимметрия. если невус сразу появился асимметричным, то это один из вариантов нормы. Тревожиться стоит, когда ранее образование было симметричным, но трансформировалось.
- Размер. Относительно безопасным считается размер родинки, не превышающий 6 миллиметров. За большим пятном следует следить особо внимательно, отслеживая любые изменения.
- Окраска. Цвет должен быть однородным и равномерным. При появлении вкраплений, изменений цвета следует обратиться к врачу.
Помните, что при обнаружении хотя бы двух пунктов из изложенных выше, следует насторожиться. За родинками важно внимательно следить. Если же появляется желание их удалить, то подобную процедуру рекомендуется делать только в проверенных клиниках с хорошей репутацией и отзывами.