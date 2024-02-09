Родинки на теле: когда следует незамедлительно обращаться к онкологу

Привычные темные точки могут стать причиной развития тяжелейших заболеваний.

Появление новой родинки на теле – не всегда причина паники. Важно следить за образованиями в динамике. Тревожиться стоит лишь тогда, когда пятнышко поменяло цвет или форму, сообщает издание "Страсти".

Человек может родиться с родинками, а некоторые образуются позже. Существует несколько факторов возникновения невуса. Среди них: снижение иммунитета, длительное воздействие на кожу ультрафиолета, беременность, климакс или же аллергические реакции. Специалисты предупреждают об опасности трансформации родинки в онкологическое образование. В таких случаях высок риск распространения заболевания на внутренние органы, а также летальный исход.

Следить необходимо за следующими параметрами родинки:

Форма. Условно "безопасными" считаются круглые и овальные невусы. если же привычные очертания начали меняться, необходимо обратиться за медицинской консультацией.

Условно "безопасными" считаются круглые и овальные невусы. если же привычные очертания начали меняться, необходимо обратиться за медицинской консультацией. Изменения. Увеличение или уменьшение родинки также должно насторожить. Лучше проверить невус в условиях медицинского учреждения.

Увеличение или уменьшение родинки также должно насторожить. Лучше проверить невус в условиях медицинского учреждения. Границы . У любой родинки границы должны быть четкими и гладкими.

. У любой родинки границы должны быть четкими и гладкими. Асимметрия. если невус сразу появился асимметричным, то это один из вариантов нормы. Тревожиться стоит, когда ранее образование было симметричным, но трансформировалось.

если невус сразу появился асимметричным, то это один из вариантов нормы. Тревожиться стоит, когда ранее образование было симметричным, но трансформировалось. Размер. Относительно безопасным считается размер родинки, не превышающий 6 миллиметров. За большим пятном следует следить особо внимательно, отслеживая любые изменения.

Относительно безопасным считается размер родинки, не превышающий 6 миллиметров. За большим пятном следует следить особо внимательно, отслеживая любые изменения. Окраска. Цвет должен быть однородным и равномерным. При появлении вкраплений, изменений цвета следует обратиться к врачу.



Помните, что при обнаружении хотя бы двух пунктов из изложенных выше, следует насторожиться. За родинками важно внимательно следить. Если же появляется желание их удалить, то подобную процедуру рекомендуется делать только в проверенных клиниках с хорошей репутацией и отзывами.