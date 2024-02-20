Как не отравиться на собственной кухне: когда продукты превращаются в яд

Питаясь дома важно соблюдать определенные правила, чтобы ужин не стал последним для всей семьи.

После череды отравлений в точках общественного питания по всей стране, некоторые граждане решили питаться только дома. при этом важно понимать, что механизм возникновения опасности не меняется. Для того, чтобы быть уверенным, следует соблюдать несколько простых правил:

Мясо нельзя долго хранить вне холодильника. Желательно, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня", на ночь убирать его в холодильник даже для разморозки.

Порезанные овощи также не стоит хранить при комнатной температуре, так как увеличивается риск их закисания.

Варенья и компоты домашнего приготовления не стоит хранить дольше полугода. После этого времени из косточек начинает выделяться амигдалин, опасный для здоровья, сообщает телеканал "360".

Заготовленные грибы рекомендуется съедать в первый год хранения.

Если при вскрытии банки ощущается не очень приятный запах, а фрукты или овощи имеют слизь, то лучше от такого угощения отказаться.

Помните, что первые признаки отравления следующие: тошнота, рвота, диарея, слабость. потемнение в глазах. При ухудшении состояния необходимо незамедлительно обратиться за профессиональной помощью.