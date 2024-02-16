Эффективны при депрессии: чем заняться для скорейшего выздоровления

При наличии расстройства мир больше не радует красками. а желание жить стремительно угасает.

Самостоятельно справиться с депрессивным расстройством сложно. Рекомендуется обращаться к врачу при наличии симптомов этого тяжелого заболевания. Специалисты подбирают, при необходимости, медикаментозную терапию. При этом важно вести определенный образ жизни: отказаться от алкоголя, а также употребления других вредных веществ.

Ранее ученые обнаружили, что некоторые виды физической активности помогают быстрее справиться с симптомами депрессии, чем приближают выздоровление, сообщает Ридлайф.ру.

Ходьба

Отлично подходит как для мужчин, так и для женщин. Если имеется достаточный ресурс организма, то такой вид физической активности рекомендуется сочетать с бегом трусцой. Желательно, выполнять упражнение ежедневно в один временной промежуток.

Силовые тренировки

Наибольшую эффективность такой вид активности показал среди женщин, у которых была диагностирована депрессия. Ходить в зал, чтобы позаниматься, следует не менее трех раз в неделю. Большее количество посещений может изрядно истощить запас энергии. Если опыта работы со снарядами нет, то лучше попросить о помощи тренера.

Йога

Вместе с гимнастикой цигун эти восточные практики лучше всего подходят для мужчин, в том числе преклонного возраста. плавные движения и несмешная разминка – лучшие помощники сильной половины человечества в борьбе с депрессивными расстройствами.