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Пятница 16 февраля

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Эффективны при депрессии: чем заняться для скорейшего выздоровления

Эффективны при депрессии: чем заняться для скорейшего выздоровления
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При наличии расстройства мир больше не радует красками. а желание жить стремительно угасает.

Самостоятельно справиться с депрессивным расстройством сложно. Рекомендуется обращаться к врачу при наличии симптомов этого тяжелого заболевания. Специалисты подбирают, при необходимости, медикаментозную терапию. При этом важно вести определенный образ жизни: отказаться от алкоголя, а также употребления других вредных веществ.

Ранее ученые обнаружили, что некоторые виды физической активности помогают быстрее справиться с симптомами депрессии, чем приближают выздоровление, сообщает Ридлайф.ру.

Ходьба

Отлично подходит как для мужчин, так и для женщин. Если имеется достаточный ресурс организма, то такой вид физической активности рекомендуется сочетать с бегом трусцой. Желательно, выполнять упражнение ежедневно в один временной промежуток.

Силовые тренировки

Наибольшую эффективность такой вид активности показал среди женщин, у которых была диагностирована депрессия. Ходить в зал, чтобы позаниматься, следует не менее трех раз в неделю. Большее количество посещений может изрядно истощить запас энергии. Если опыта работы со снарядами нет, то лучше попросить о помощи тренера.

Йога

Вместе с гимнастикой цигун эти восточные практики лучше всего подходят для мужчин, в том числе преклонного возраста. плавные движения и несмешная разминка – лучшие помощники сильной половины человечества в борьбе с депрессивными расстройствами.

16 февраля 2024, 00:31
Мужчина на берегу реки. Фото: © Svetlana Vozmilova\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Ридлайф.ру✓ Надежный источник

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