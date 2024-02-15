Проверьте себя и близких: три симптома болезни Альцгеймера

К большому сожалению, недуг пока не поддается лечению.

Болезнь является нейродегенеративной и развивается медленно. Важно точно знать, на что следует обращать внимание в первую очередь, чтобы вовремя обратиться за специализированной помощью, сообщает телеканал "360". Несмотря на то, что болезнь Альцгеймера не лечится, существуют способы облегчить состояние человека и не допустить затухания сознания.

Память

Один из первых звоночков, который должен насторожить человека. Малозаметный симптом может длиться до пяти лет. Человек постоянно переспрашивает, не в состоянии вспомнить имена родственников и знакомых. После начинается следующая стадия, во время нее больной уже не в состоянии вспомнить порядок выполнения бытовых задач.

Речь

Сначала она становится скудной. Больной не может объяснить, что с ним произошло неделю назад. Чуть позже к задержкам речевой коммуникации может добавляться агрессия из-за невозможности выразить словами желаемое, напоминает RT.

Ориентация

На первых стадиях проявляется в невозможности добраться до мест, куда ранее больной ходил или ездил самостоятельно. В ряде случаев, особенно на поздних стадиях, человек может ходить из угла в угол. Часто бывает, что при болезни Альцгеймера люди уходят из дома и не могут вернуться назад, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".