Инфаркт, импотенция и диабет: о чем может сигнализировать храп

Человек, который во сне издает громкие звуки, находится в группе риска. Рассказываем, симптомами каких заболеваний могут быть ночные трели.

Храп способен разрушать семьи. По статистике, около десяти браков из ста распадается из-за того, что вторая половина издает по ночам не очень приятные звуки. Важно помнить, что храп – не самостоятельное заболевание, а только симптом других недугов, сообщает "Пятый канал".

Заболевания сердца.

Люди, у которых позже диагностируют заболевания сердечно-сосудистой системы, начинали храпеть намного раньше, чем узнавали о диагнозе. Таким образом организм сообщал о неполадках. Еще страшнее, когда проявляется так называемое сонное апноэ. Сначала человек замолкает на 10-15 секунд, а затем резко всхрапывает. В такие моменты существует риск остановки дыхания, возникновения инфарктов и инсультов.

Заболевания нервной системы.

Часто сам храпящий человек страдает из-за издаваемых звуков. Утром он не чувствует себя отдохнувшим. Из-за постоянного недосыпа днем проявляется раздражительность и вспыльчивость. В ряде случаев ситуация может перерасти в серьезное заболевание.

Эндокринологические заболевания.

Храп может появиться из-за лишнего веса. Резкое его увеличение – один из симптомов проблем с гормонами. В числе прочего, избыточная масса тела бывает у людей с диабетом. Важно как можно скорее пройти соответствующее обследование у специалиста.