Как прожить дольше: пять приятных ежедневных привычек

Продолжительность жизни человека лишь на четверть зависит от генов. Остальное – привычки и среда, которые возможно формировать самостоятельно.

После наблюдений за людьми, имеющими различные привычки, ученым удалось определить факторы, помогающие продлить жизнь. О них сообщает портал Ридлайф.ру, напоминая о необходимости соблюдать советы людям как преклонного, так и среднего возраста.

Включите в рацион растительную пищу

Здоровье и долгие годы жизни неразрывно связаны с правильным питанием. Важно, чтобы в меню всегда были в наличии орехи, овощи, фрукты, бобовые и зерновые культуры. Такая пища содержит витамины, минералы и антиоксиданты, необходимые для правильной работы всего организма.

Здоровый вес

Ожирение любой степени крайне негативно воздействует на организм. Страдают кости, внутренние органы. Повышается риск развития серьезных заболеваний, среди которых сахарный диабет, артериальная гипертензия и гормональные сбои. Лишний вес может провоцировать возникновение психических отклонений.

Занятия спортом

Физическая активность подбирается индивидуально. При этом важно учитывать общее состояние, характер трудовой деятельности и другие факторы. Если не нравятся занятия в спортивном зале, то их можно заменить на другие виды физической активности: танцы, плавание, велопрогулки.

Отказ от вредных привычек

Ученые не раз доказывали, что зависимость от алкоголя и никотина вредит здоровью человека. Организм быстрее тратит свои ресурсы, увеличивается риск развития тяжелых недугов. Если бросить курить, парить и пить самостоятельно не получается, то всегда за помощью можно обратиться к специалистам.

Социальные связи

Одиночество увеличивает риск возникновения серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Важно в любом возрасте иметь возможность поговорить, погулять и поделиться с друзьями важной для вас информацией. Одинокие люди чаще других страдают от ранней деменции.