Так организм реагирует на зиму: пять сезонных изменений

На преддверие Нового года приходится пик мороза. По этой причине не все люди ощущают предпраздничное настроение. На настроение и состояние организма действуют много факторов. Портал Ридлайф.ру рассказывает, что может произойти с человеком зимой.
Аффективное расстройство
Оно проявляется ощущение сонливости, подавленности и вялости. Возникновение неприятных симптомов ученые связывают с недостаточным количеством солнечного света. дефицит возникает из-за уменьшения продолжительности светового дня.
Повышение либидо
Зимой влюбленным хочется больше объятий, поцелуев и интима. На либидо действуют сезонные колебания гормонов, желание сблизиться и более длинный темный период в сутках.
Увеличение веса
Из-за понижения температуры человеческий организм начинает принимать экстренные меры по утеплению. Увеличивается жировая прослойка. Не лучшим образом на фигуре сказывается снижение физической активности и застолья.
Рост производительности
Внимание к деталям и лучшая концентрация на текущих задачах проявляются именно в зимний период. Учеба и работа даются легче, чем летом или весной. При этом важно соблюдать два обязательных условия: здоровый сон и питание.
Проявление щедрости
Ученые после ряда исследований и наблюдений установили, что желание делиться увеличивается именно зимой. Растет размер чаевых, объем благотворительных пожертвований и подарков.