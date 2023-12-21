Так организм реагирует на зиму: пять сезонных изменений

Уменьшение светового дня, снижение температуры и трансформация окружающего пространства напрямую влияет на организм. Рассказываем, какие сезонные изменения происходят с человеком.

На преддверие Нового года приходится пик мороза. По этой причине не все люди ощущают предпраздничное настроение. На настроение и состояние организма действуют много факторов. Портал Ридлайф.ру рассказывает, что может произойти с человеком зимой.

Аффективное расстройство

Оно проявляется ощущение сонливости, подавленности и вялости. Возникновение неприятных симптомов ученые связывают с недостаточным количеством солнечного света. дефицит возникает из-за уменьшения продолжительности светового дня.

Повышение либидо

Зимой влюбленным хочется больше объятий, поцелуев и интима. На либидо действуют сезонные колебания гормонов, желание сблизиться и более длинный темный период в сутках.

Увеличение веса

Из-за понижения температуры человеческий организм начинает принимать экстренные меры по утеплению. Увеличивается жировая прослойка. Не лучшим образом на фигуре сказывается снижение физической активности и застолья.

Рост производительности

Внимание к деталям и лучшая концентрация на текущих задачах проявляются именно в зимний период. Учеба и работа даются легче, чем летом или весной. При этом важно соблюдать два обязательных условия: здоровый сон и питание.

Проявление щедрости

Ученые после ряда исследований и наблюдений установили, что желание делиться увеличивается именно зимой. Растет размер чаевых, объем благотворительных пожертвований и подарков.