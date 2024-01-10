Две этих болезни у беременных провоцируют развитие порока сердца у детей

Специалисты провели исследования и определили болезни, которые могут провоцировать у будущего малыша развитие серьезных пороков сердечно-сосудистой системы. Тестирование прошли более 620 тысяч детей и их мам, сообщает Ридлайф.ру.
Оказалось, что порок сердца у девочек и мальчиков выявляется в тех семьях, в которых у мамы в период беременности были подтверждены следующие диагнозы:
- Сахарный диабет первого типа.
- Значительный лишний вес.
Для того, чтобы уменьшить риск развития пороков сердца у малышей, специалисты рекомендуют приводить в норму вес до беременности. Будущее потомство лучше правильно планировать, чтобы обеспечить будущим детям отменное здоровье. В современном мире до момента зачатия следует провести полное обследование. Оно должно включать как психологическую подготовку родителей, так и анализы, медицинские исследования.