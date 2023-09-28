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Четверг 28 сентября

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Когда сладость не в радость: почему сахар угрожает здоровью

Когда сладость не в радость: почему сахар угрожает здоровью
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Пирожные, торты и мороженое – далеко не лучшие десерты для поддержания стабильной и комфортной жизнедеятельности.

Когда богатые сахаром лакомства постоянно присутствуют в рационе, следует его пересмотреть. Дело в том, что сахар угрожает здоровью, когда поступает в организм в чрезмерном количестве.

Осенью, в сезон простуд, нужно быть особенно внимательными, пишет телеканал "360". По мнению эндокринолога Павловой, иммунные клетки при избытке сахара работают хуже.

Кроме того, сайт VSE42.RU передает о неудачном сочетании сахара с творогом. Это повышает риск диабета. Вот уж точно, когда сладость не в радость!

Для здоровья сердца нужно контролировать уровень сахара в крови, чтобы жить долго и счастливо. Порой именно сахар указывает на то, что организму требуется медикаментозная помощь. По информации портала "Вести Подмосковья", с экспертной точки зрения, своевременная диагностика недуга и лечение позволяют ускорить процесс выздоровления.

28 сентября 2023, 04:08
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеканал "360"✓ Надежный источник

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Сладкий допинг: почему сахар опасен для жизни

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