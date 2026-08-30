Горькая правда о пенсионном возрасте: ученые выяснили, сколько лет на самом деле способен работать человек

Новое научное исследование изменит привычное представление об экономическом потенциале и трудовых возможностях человека.



В обществе давно привыкли измерять трудоспособность сухими цифрами пенсионного возраста и показателями официальной занятости. Однако финские исследователи доказали: мы способны на полноценный труд значительно меньше лет, чем принято считать, сообщает RidLife. Научный коллектив из Университета Восточной Финляндии провел уникальную работу, в ходе которой впервые в истории были вычислены реальные нормативные значения человеческой продуктивности.

В основу этого масштабного эксперимента легли репрезентативные данные подробного опроса 3644 жителей Финляндии в возрасте от 20 до 79 лет. Главной особенностью научной работы стал принципиально новый подход к понятию человеческой активности. Исследователи учли не только официальную, оплачиваемую работу, но и так называемый "невидимый" труд: уход за больными родственниками, воспитание детей, тяжелую домашнюю работу и общественную деятельность, которые традиционно игнорируются при подсчете валового внутреннего продукта (ВВП).

Точный индекс реальной жизни

Для проведения максимально объективной оценки ученые разработали специальный взвешенный индекс от 0 до 1. В этой шкале единицей обозначается абсолютное здоровье и идеальная выносливость, а нулем — полная беспомощность и неспособность человека к труду и самостоятельному быту.

Результаты оказались весьма тревожными. Средний показатель по стране составил всего 0,77 (0,78 у мужчин и 0,76 у женщин). Это означает, что даже в благополучной европейской стране общество ежегодно теряет около 23% от своего общего потенциального уровня продуктивности из-за накопленной усталости, скрытых недомоганий и болезней.

Когда начинается угасание организма

Главный вывод ученых звучит неутешительно: наша реальная работоспособность начинает необратимо угасать уже к 50 годам. Именно в этот период скрытые хронические заболевания проявляются в полную силу, а функциональность организма начинает стремительно снижаться.

Чтобы наглядно проиллюстрировать этот процесс, исследователи ввели принципиально новый показатель — ожидаемую продолжительность жизни с поправкой на производительность труда (PALE). Он сопоставляет общую продолжительность жизни человека со степенью физических ограничений, вызванных недугами.

Цифры поражают своей суровостью. При средней продолжительности жизни в 80 лет у мужчин и 85 лет у женщин реальный период их полноценной, высокопродуктивной жизни составляет всего лишь:

42,9 года — для мужчин;

46,1 года — для женщин.

Что это значит для каждого из нас

Разница почти в два раза между реальной продолжительностью жизни и периодом максимальной активности наглядно демонстрирует, насколько колоссальный вред наносят скрытые хронические недуги. Человек может жить долго, но половину отпущенного времени он проводит в состоянии постоянной борьбы с недомоганиями и упадком сил.

Введение подобного индекса на государственном уровне должно кардинально изменить всю систему здравоохранения. Властям необходимо инвестировать не просто в банальное увеличение продолжительности жизни как таковой, а в сохранение активности, бытовой самостоятельности и высокого качества жизни людей в зрелом возрасте. Без этого любые попытки продлить трудовой стаж обречены на столкновение с суровой биологической реальностью.