Хватит переплачивать: раскрыт хитрый способ купить квартиру, авто и технику за полцены

Валерий Леонтьев попал в публичный скандал Тесты Певица Линда устроила дерзкую провокацию Игры Сонник

Топ новостей недели

"Было даже немного жалко": обнародована позорная тайна Киркорова и Пугачевой"Было даже немного жалко": обнародована позорная тайна Киркорова и Пугачевой Розанова раскрыла правду об обнищавшем и преобразившемся ЕфремовеРозанова раскрыла правду об обнищавшем и преобразившемся Ефремове Заросла бурьяном, памятника нет: шокирующие кадры с заброшенной могилы Коклюшкина слили в сетьЗаросла бурьяном, памятника нет: шокирующие кадры с заброшенной могилы Коклюшкина слили в сеть Переход после 23 августа изменит вашу жизнь: кому повезет, а кого ждет жесткая встряскаПереход после 23 августа изменит вашу жизнь: кому повезет, а кого ждет жесткая встряска

Лента новостей

Понедельник 31 августа

10:42Хватит переплачивать: раскрыт хитрый способ купить квартиру, авто и технику за полцены 09:31Затаивший обиду принц Гарри выставил ультиматум королю Карлу III: скрывал правду 6 лет 00:44Найдете это 31 августа в Лошадиный праздник – сорвете куш: какая тайна Фролова дня изменит судьбу 18:29Оставит шрамы: что нужно срочно сделать с лицом после летнего сезона 15:20Горькая правда о пенсионном возрасте: ученые выяснили, сколько лет на самом деле способен работать человек 12:26Всплыли кошмарные подробности из жизни Майкла Джексона 06:16Вдовьи помочи: страшная нищета и беды настигнут тех, кто совершит роковой грех 30 августа 17:59Превратите жизнь в ад: психолог раскрыла роковую ошибку родителей перед 1 сентября 15:51"Ужасно, что вы все как стадо!": изможденная Варнава накинулась с проклятиями на россиян 12:22До 50 миллионов за вечер: назван самый богатый российский артист 06:18Ореховый Спас 29 августа: какая минутная оплошность за обеденным столом навсегда перекроет денежный поток 18:05Куда сходить в России: афиша главных событий с 28 августа по 4 сентября 17:18Директора Олега Газманова упекли за решетку из-за миллионных афер 16:16"Чуть не вырвало": Прохор Шаляпин разгневал россиян откровенным видео с пышными дамами 14:30Директор Валерия Леонтьева сделал двусмысленное заявление о концертах артиста в России 12:14В семье народной артистки Ирины Алферовой случилась трагедия: Теперь у нас есть ангел 11:38Более 4,8 тыс. школьников и студентов Подмосковья приняли участие в мероприятиях ко Дню российского кино 10:47Мать сгоревшей от онкологии Стеллы Барановской повесила гибель артистки на Анфису Чехову: Злой гений 09:23Брошенная мужем Хилькевич взвыла с тремя детьми: Период сложный 00:01Роковая ошибка на Успение: какая мелочь 28 августа навлечет страшную беду на весь ваш род 17:20"Соревнуются, кто хуже споет": названа главная беда "Новой волны" Игоря Крутого 15:34Дибровы воссоединились через год после громкого разрыва 14:10Подмосковные производители обсудили экспорт продукции АПК в страны Юго-Восточной Азии 13:13Кровавая Луна 28 августа: кого из знаков зодиака ждет жестокий удар от судьбы 11:36Закулисный бунт против легенды: чье появление на главном фестивале страны вызвало ярость общественников 10:43Собянин: В этом году метро Москвы получит более 300 новых вагонов 10:34Собянин рассказал, как Москва помогает проектировать будущее российских городов 09:39Доктор Мясников разнес биохакинг и назвал реальный способ дожить до 100 лет 00:53Ни в коем случае не трогайте это 27 августа: роковая ошибка лишит вас денег и здоровья 17:37Бунтарка Линда устроила дерзкую провокацию на глазах у всей страны 15:50Страшная расплата за загар: какие болезни просыпаются в организме к началу осени 13:49Долги или золотые горы: кому из знаков зодиака сентябрь принесет неожиданное богатство 12:28Губернатор Подмосковья проверил капремонт крупнейшей школы Серпухова 12:21SHAMAN сделал откровенное признание о единственной дочери 10:49Назван способ выявить болезнь Альцгеймера за 20 лет до симптомов 09:16Возвращение Валерия Леонтьева обернулось жесткой перепалкой за кулисами 00:32Срочно выбросите это из дома 26 августа: простой ритуал привлечет богатство и счастье 17:39Продавали воздух: грандиозный скандал с приездом Канье Уэста в Россию получил жесткую развязку 16:12Появившаяся без макияжа Анжелика Варум разрыдалась прямо на глазах у коллег 14:01Ученые бьют тревогу: аномальный максимум океана грозит скорой катастрофой 12:30Пострадала от стихии на чужбине: на Пугачеву обрушилась беда в Юрмале 10:37Главный секрет идеального тела к зиме: что нужно успеть сделать до конца августа 09:41Губин вернулся: превозмогая адские боли, тяжелобольной кумир 90-х сделал заявление 00:29Притянет богатство и идеального мужа: как один простой шаг 25 августа изменит вашу жизнь 19:50От лабораторий до жилых кварталов: каким станет Сколково 18:22Онколог раскрыла, как обычные родинки после отпуска могут превратиться в рак 17:04"Бурановские бабушки" публично набросились на Прохора Шаляпина 15:22Рыдающая Натали впервые раскрыла жуткие детали самоубийства мужа: Услышала звук 12:43Находящийся в рехабе Джиган слезно взмолился о спасении 10:46Сенсация в горах Турции: георадары случайно нашли легендарный Ноев ковчег
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Хватит переплачивать: раскрыт хитрый способ купить квартиру, авто и технику за полцены

Хватит переплачивать: раскрыт хитрый способ купить квартиру, авто и технику за полцены
142

Знание скрытых механизмов рынка способно спасти семейный бюджет от колоссальных переплат и оставить в кошельке сотни тысяч рублей.

Рост цен заставляет каждого человека внимательнее относиться к своим расходам и искать реальные способы экономии. Маркетологи годами изучают потребительское поведение, заставляя людей совершать импульсивные траты на пике всеобщего ажиотажа. Однако хитрую систему ценообразования можно и нужно обернуть в свою пользу. Главное золотое правило грамотного покупателя предельно просто: приобретать товары необходимо в моменты, когда спрос на них падает до исторического минимума, сообщает RidLife.

Грамотный подход к календарю покупок позволяет сберечь до половины реальной стоимости практически любой категории товаров — от мелкой канцелярии до собственного жилья.

Климатическая техника и электроника

Фото: magnific.com

Покупка кондиционера в разгар летнего зноя — верный путь к опустошению карманов. Оптимальное окно для такой техники открывается с октября по ноябрь. В этот период спадает удушающая жара, а вместе с ней тает и интерес покупателей. Стоимость самих сплит-систем и услуг по их профессиональному монтажу падает на 15–25%. К тому же мастера не перегружены заказами и готовы сделать работу максимально качественно и быстро.

Аналогичная логика работает и в сегменте портативных компьютеров. Специалисты настоятельно рекомендуют отправляться за новым ноутбуком в феврале. Постновогодний покупательский бум уже стихает, январские праздничные скидки уходят в прошлое, а торговые сети готовятся освобождать склады под весенние линейки новинок, сбрасывая цены на актуальные модели.

Гаджеты и школьные товары

Фото: magnific.com

Поклонникам техники от Apple стоит проявить выдержку и дождаться середины осени. Самое выгодное время для покупки заветного смартфона наступает в октябре. Американская корпорация традиционно презентует свежие флагманы в сентябре, после чего ценники на нестареющие устройства предыдущих поколений стремительно и ощутимо катятся вниз.

Родителям школьников также стоит отказаться от безумной августовской гонки за тетрадями и ранцами. Разумнее всего пополнять запасы канцелярии в ноябре. К этому моменту ажиотаж полностью сходит на нет, продавцы стремятся избавиться от нераспроданных остатков на складах, а финальным аккордом становятся грандиозные дисконты в период всемирной "черной пятницы".

Гардероб и путешествия

Фото: magnific.com

Обновление гардероба не должно превращаться в разорение. Пик максимальной выгоды при покупке одежды и обуви приходится на два месяца в году — январь и июль. Именно в эти периоды мировые и отечественные бренды запускают тотальные сезонные распродажи, расчищая вешалки и полки магазинов для поступления свежих коллекций.

Охотникам за дешевыми путешествиями стоит изменить свои привычки при поиске билетов. Опытные туристы бронируют авиаперелеты глубокой ночью. Хитроумные алгоритмы динамического ценообразования авиакомпаний ориентируются на активность пользователей: ночью поток запросов резко снижается, благодаря чему система автоматически выбрасывает в продажу наиболее доступные и привлекательные тарифы.

Крупные инвестиции: автомобили и жилье

Фото: magnific.com

Сэкономить внушительную сумму можно даже на таких глобальных приобретениях, как собственный автомобиль. Эксперты авторынка советуют отправляться в дилерские центры строго в последний день месяца, особенно в декабре. Менеджерам автосалонов кровь из носу необходимо закрывать индивидуальные планы продаж и выполнять годовые нормативы, поэтому они охотно идут на солидные уступки и дарят щедрые скидки.

Покупка квартиры также подчиняется строгой сезонности. Искать заветные квадратные метры лучше всего в разгар январских праздников. В этот месяц рынок недвижимости традиционно замирает: покупательская активность падает практически до нуля, частные продавцы становятся гораздо сговорчивее в торгах, а крупные застройщики запускают выгодные промоакции и субсидированные предложения. Грамотный расчет времени избавит от лишней суеты и сбережет солидные средства.

Шоу-бизнес в Telegram

31 августа 2026, 10:42
Фото: magnific.com
RidLife✓ Надежный источник

По теме

Сенсация в горах Турции: георадары случайно нашли легендарный Ноев ковчег

Затаивший обиду принц Гарри выставил ультиматум королю Карлу III: скрывал правду 6 лет

Затаивший обиду принц Гарри выставил ультиматум королю Карлу III: скрывал правду 6 лет
Очередной визит опального наследника на историческую родину обернулся новым сокрушительным ударом по и без того пошатнувшемуся британскому престолу. Многолетний семейный конфликт, разорвавший в клочья репутацию британской монархии, вспыхнул с новой неистовой силой.

Найдете это 31 августа в Лошадиный праздник – сорвете куш: какая тайна Фролова дня изменит судьбу

Найдете это 31 августа в Лошадиный праздник – сорвете куш: какая тайна Фролова дня изменит судьбу
Финал уходящего лета скрывает в себе опасную границу, переступив которую можно в мгновение ока лишиться покровительства высших сил. В народном календаре 31 августа 2026 года наступает особенная, переломная дата.

Оставит шрамы: что нужно срочно сделать с лицом после летнего сезона

Оставит шрамы: что нужно срочно сделать с лицом после летнего сезона
Жаркие летние дни почти позади, но их скрытые последствия на лице могут обернуться настоящей катастрофой и испортить результат даже самой дорогой пластической операции. Палящее солнце, сухой ветер и соленая морская вода всегда оставляют неизгладимый след.

Горькая правда о пенсионном возрасте: ученые выяснили, сколько лет на самом деле способен работать человек

Горькая правда о пенсионном возрасте: ученые выяснили, сколько лет на самом деле способен работать человек
Новое научное исследование изменит привычное представление об экономическом потенциале и трудовых возможностях человека. В обществе давно привыкли измерять трудоспособность сухими цифрами пенсионного возраста и показателями официальной занятости.

Всплыли кошмарные подробности из жизни Майкла Джексона

Всплыли кошмарные подробности из жизни Майкла Джексона
За закрытыми дверями роскошного особняка легенды мировой поп-музыки годами скрывалась страшная человеческая драма. Майкл Джексон — признанный поп-король, чей феноменальный успех и танцевальная гениальность покорили планету.

Выбор читателей

29/08СбтДо 50 миллионов за вечер: назван самый богатый российский артист 30/08ВскВсплыли кошмарные подробности из жизни Майкла Джексона 30/08ВскГорькая правда о пенсионном возрасте: ученые выяснили, сколько лет на самом деле способен работать человек 30/08ВскВдовьи помочи: страшная нищета и беды настигнут тех, кто совершит роковой грех 30 августа 29/08Сбт"Ужасно, что вы все как стадо!": изможденная Варнава накинулась с проклятиями на россиян 29/08СбтПревратите жизнь в ад: психолог раскрыла роковую ошибку родителей перед 1 сентября