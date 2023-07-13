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Четверг 13 июля

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Врач обозначил дневную норму сахара

Врач обозначил дневную норму сахара
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Медицинский специалист дала рекомендации для поддержания здоровья.

Чрезмерное употребление сахара может подорвать стабильную работу организма. Этот вопрос поднимают многие эксперты, к которым относится терапевт Надежда Чернышова.

По данным телеканала "360", перебор с сахаром в рационе негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе. Помимо этого, сладкий углевод иногда провоцирует диабет.

Врач подчеркнула, что безопасная норма — не более 25 г сахара в сутки. Как уточняет RT, это приблизительно пять-шесть чайных ложек.

К слову, неплохой альтернативой сахару является мед. Природный нектар обладает привлекательным составом и полезными свойствами. Об этом сообщает портал "Царьград".

13 июля 2023, 21:13
Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press / www.globallookpress.com
Москва 24✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Сладкий допинг: почему сахар опасен для жизни

Фото: pixabay.com
Фото: West Coast Surfer/moodboard/www.globallookpress.com
Фото: Sabrina Vani/moodboard/www.globallookpress.com
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

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