Найдете это 31 августа в Лошадиный праздник – сорвете куш: какая тайна Фролова дня изменит судьбу

Финал уходящего лета скрывает в себе опасную границу, переступив которую можно в мгновение ока лишиться покровительства высших сил.



В народном календаре 31 августа 2026 года наступает особенная, переломная дата. Православная церковь чтит память святых мучеников Флора и Лавра, которых на Руси издавна почитали как главных небесных покровителей лошадей и домашнего скота. В народе этот день получил название Фролов день, Лошадиный праздник или Досевки.

Этот день подводит окончательную черту под летним сезоном: полевые работы завершаются, а природа делает первый уверенный шаг навстречу сырой и холодной осени. Наши предки знали: энергетика 31 августа не терпит пренебрежения к братьям нашим меньшим и требует строгого соблюдения вековых ритуалов.

Главные традиции: почет животным и тайна горькой полыни

Центральными фигурами праздника всегда были лошади и домашние питомцы. 31 августа животным устраивали настоящий день отдыха и королевской заботы:

Полный покой для скота. Лошадей категорически освобождали от любого физического труда. Их не запрягали в телеги, не седлали и даже не гоняли на дальние пастбища.

Царский уход. Животных тщательно чистили, мыли ключевой водой, вплетали в гривы яркие шелковые ленты и окропляли святой водой прямо у церковных ворот.

Особое угощение. Хозяйки выпекали специальное обрядовое печенье в форме конских копыт — «фролы». Им угощали скот, а также раздавали детям и странникам на удачу.

Обряд с полынью. Вечером женщины и знахари отправлялись в поле выдергивать полынь с корнем. Если корень оказывался толстым и крепким — следующий год обещал быть сытым, урожайным и безбедным. Стебли полыни вешали над входной дверью, чтобы закрыть доступ нечистой силе и завистникам.

После окончания дневных забот деревня собиралась на так называемые «посиделки». Женщины зажигали первую осеннюю лучину, угощались свежей выпечкой и делились сокровенными историями.

Жесткие табу: что категорически запрещено 31 августа

Энергетика Фролова дня таит в себе суровые предупреждения. Тот, кто решится нарушить древние запреты, рискует навлечь на свой дом затяжную полосу несчастий:

Категорически запрещено обижать любых животных, кричать на них, проявлять агрессию или оставлять голодными. Считалось, что жестокость к бессловесным созданиям в этот день ложится несмываемым проклятием на весь род, лишая семью здоровья и благополучия.

Нельзя надевать темную, рваную или грязную одежду. Встречать границу осени в мрачных тонах — значит притягивать к себе тоску, душевные терзания и денежные потери. Отдайте предпочтение светлым и чистым вещам.

Строго запрещено давать деньги или соль в долг после захода солнца. Вместе с ними из дома легко уйдет достаток, а восстанавливать финансовое положение придется долгие годы.

Не стоит начинать новые глобальные проекты и отправляться в дальнюю дорогу без острой необходимости. Фролов день предназначен для подведения итогов, наведения порядка и благодарности.

Приметы и знаки природы на 31 августа

Внимательно наблюдайте за окружающим миром — в последний день лета он дает точные подсказки на грядущие месяцы:

Поведение скота: если лошадь бьет копытом и фыркает — ждите скорого ненастья и проливных дождей; если жадно ест траву — зима будет суровой и долгой.

Прозрачный утренний воздух: предвещает скорую смену погоды и наступление первых сырых холодов.

Низко плывущие облака: верный знак затяжной и пасмурной осени.

Звезды мерцают алым светом: к сильному и порывистому ветру в ближайшие сутки.

Проведите 31 августа в мире, спокойствии и доброте к окружающему миру. Забота, проявленная в этот день, вернется к вам сторицей и защитит ваш дом от любых жизненных бурь.