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Понедельник 31 августа

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В Королеве пройдет финал II фестиваля "Область танцевальных культур"

В Королеве пройдет финал II фестиваля "Область танцевальных культур"
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6 сентября на Центральной площади Королева состоится гала-концерт II фестиваля Московской области "Область танцевальных культур".

Из порядка 800 заявок на участие в финал отобраны 79 конкурсантов, среди них 33 представителя Подмосковья и 46 танцоров из других регионов страны, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

По информации пресс-службы регионального ведомства, победители отборочных этапов сразятся в танцевальных батлах за право представить Россию на международных соревнованиях в Японии, Китае и ОАЭ.

Также на фестивале пройдут соревнования по брейкингу в разных возрастных категориях и командные батлы среди участников старше 16 лет.

«Оценивать выступления будет международное жюри – многократные победители и призеры мировых танцевальных фестивалей из Китая, Франции, Южной Кореи, Португалии, Японии и России», – говорится в сообщении Минкульта Московской области.

Для гостей подготовлены бесплатные мастер-классы от иностранных судей по хаусу, паппингу и хип-хопу, а также показательный батл судей против победителей прошлого фестиваля.

Мероприятие проводится при поддержке министерства культуры и туризма Московской области и Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла.

Возрастное ограничение – 0+.

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31 августа 2026, 14:02
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