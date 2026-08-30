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Оставит шрамы: что нужно срочно сделать с лицом после летнего сезона

Оставит шрамы: что нужно срочно сделать с лицом после летнего сезона
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Жаркие летние дни почти позади, но их скрытые последствия на лице могут обернуться настоящей катастрофой и испортить результат даже самой дорогой пластической операции.

Палящее солнце, сухой ветер и соленая морская вода всегда оставляют неизгладимый след. К началу осени кожа лица часто выглядит уставшей, обезвоженной и находится в состоянии стресса. Шелушение, повышенная чувствительность, сильная дегидратация и пигментные пятна — лишь верхушка айсберга. Если впереди вас ждет пластическая операция, к состоянию эпидермиса нужно отнестись с максимальной ответственностью. Идеально подготовленная кожа — это залог быстрого заживления, красивых незаметных рубцов и отсутствия тяжелых осложнений. Косметолог, пластический хирург и трихолог Мадина Осман рассказала, как правильно восстановить лицо после отпуска и подготовить его к безопасному вмешательству.

Спасаем защитный барьер

После горячего сезона кожа первым делом требует нормализации уровня влаги. Стянутость, краснота и непрекращающееся шелушение — это явные сигналы о серьезно поврежденном защитном барьере. Прямо сейчас ваша главная задача — вернуть эпидермису покой, комфорт и естественные силы.

Категорически забудьте про агрессивное очищение. Скрабы с крупными косточками, жесткие щетки, губки и высококонцентрированные кислоты откладываем в дальний ящик. Любые микротравмы и раздражения перед визитом к хирургу совершенно недопустимы. Сделайте ставку на мягкие пенки и восстанавливающие кремы с керамидами, жирными кислотами, гиалуроновой кислотой и глицерином. Если кожа продолжает "капризничать", обязательно обсудите домашний уход со своим лечащим врачом.

Боремся с пигментацией без фанатизма

Осень часто "дарит" нам неприятные сюрпризы в виде веснушек и темных пятен на лбу или вокруг рта. Руки так и тянутся записаться на глубокий пилинг или лазерную шлифовку, но делать этого сейчас нельзя ни в коем случае.

Травмирующие процедуры требуют длительной реабилитации. Любое интенсивное воздействие перед пластикой повышает риски и сильно осложняет работу врача. Точные сроки осветляющих манипуляций должен назначать только ваш хирург, строго учитывая дату операции.

Запомните главное правило: крем с SPF 50 остается вашим лучшим другом даже в серые и пасмурные дни. Ткани лица должны быть надежно защищены от ультрафиолета.

Список строгих запретов

Чем ближе дата операции, тем более щадящим должен быть уход. Любые инъекции, лазерные процедуры, глубокие пилинги и даже обычная эпиляция в зоне вмешательства попадают под строжайший запрет. Они нарушают целостность кожи и в разы повышают риск воспалительных процессов.

Особое внимание уделяем домашним баночкам. Препараты с ретиноидами и компонентами с сильным раздражающим действием придется временно отложить. Не меняйте привычную схему ухода самостоятельно. Лучше покажите состав своих средств хирургу — специалист профессионально оценит их влияние на эпидермис.

Настраиваемся на безопасное восстановление

За пару недель до операции перейдите на режим максимальной тишины. Забудьте про эксперименты с незнакомыми брендами, не посещайте солярий и не пытайтесь судорожно омолодиться. Минимализм — ваш главный союзник. Качественный увлажняющий крем, деликатное умывание и надежная фотозащита принесут в разы больше пользы, чем сложная многоступенчатая система.

Если вы заметили высыпания, аллергию, герпес или любое повреждение в зоне будущей операции — немедленно сообщите об этом врачу. Настоящий профессионал никогда не станет рисковать вашей красотой и здоровьем и просто перенесет вмешательство до полного восстановления кожи.

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30 августа 2026, 18:29
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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