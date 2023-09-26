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Топ продуктов для поддержания иммунитета осенью

Топ продуктов для поддержания иммунитета осенью
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Чтобы не заболеть гриппом и простудой, ешьте это.

Как известно, самые полезные для здоровья продукты – сезонные. Они легче всего усваиваются организмом, в них больше всего питательных веществ на момент употребления.

Соответственно, что растет осенью, то и полезнее всего употреблять в пищу.

Вспомним, что появляется на грядках в сентябре-октябре? Тыква.

Наиболее известна своими ценными свойствами для организма. Этот овощ богат клетчаткой, которая очень полезна для кишечника. А здоровый кишечник – залог крепкого иммунитета. Также в тыкве содержатся витамины группы В, А, С, Е, РР, Т, каротин. Однако, и здесь нужна мера. Сахара в тыкве тоже достаточно. Поэтому тем, у кого есть вопросы к сладким продуктам, нужно быть аккуратнее в ее потреблении.

Диетологи рекомендуют присмотреться к кабачкам – родственникам тыквы. В них есть такие микроэлементы как железо, магний цинк. Еще в кабачках много витаминов группы В, А и Е, – сообщает RT.

В период первых холодов согреться помогут горячие супы, травяные чаи. Важные для борьбы с вирусами антиоксиданты содержатся в травах, шиповнике, сливах, винограде, яблоках.

Еще один осенний рекордсмен по наличию антиоксидантов – это капуста.

Любая: от белокачанной до брюссельской поможет укрепить иммунитет и не разболеться в сезон простуд. К тому же в капусте содержатся соединения, которые защищают организм от развития раковых клеток, снижают уровень «плохого холестерина» в крови.

26 сентября 2023, 04:17
RT✓ Надежный источник

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