Как привычка пить кофе влияет на размер груди: шокирующее открытие

Любимый напиток может негативно сказаться на внешности. Женщинам на заметку!

Обладательницам пышного бюста стоит быть начеку — из-за стремления баловать себя кофе есть риск потерять достоинство фигуры. Диетолог Елена Соломатина сделала шокирующее открытие для представительниц прекрасного пола. Согласно наблюдениям врача, избыточное потребление этого напитка может спровоцировать уменьшение размера груди.

Как передает сайт "Вести Подмосковья", в качестве аргумента медик ссылается на результаты исследования, которые проводил Лундский университет. Эксперты сделали вывод, что у некоторых женщин есть генетическая предрасположенность к изменению пропорций бюста, если они позволяют себе более трех чашек кофе в сутки.

Таким образом, привычка пить кофе влияет на размер груди, если у человека есть определенный ген. Однако точно определить, какие женщины находятся в группе риска, пока не получается. Врач советует всем представительницам прекрасного пола соблюдать меру в потреблении кофе, причем не только ради эстетической привлекательности тела. По словам Соломатиной, излишнее пристрастие к напитку может привести к бессоннице, нервозности и проблемам с давлением. Баланс – ключ к успеху.