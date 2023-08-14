Исследование: самые здоровые зубы оказались у любителей кофе

Q-инструктор американского Института качества кофе Полина Владимирова поделилась удивительным фактом. Выяснилось, что у тех, кто пьет кофе, зубы более здоровые, чем у тех, кто не любит этот популярный напиток.

"Такой способ борьбы с кариесом работает не со всеми видами и сортами кофе. Это преимущество распространяется только на черный кофе, без добавления молока, сахара и прочих подсластителей", — цитирует специалиста интернет-издание "Подмосковье сегодня". Эксперт добавила, что в чистом кофе содержатся полифенолы, антиоксиданты, которые уничтожают бактерии.