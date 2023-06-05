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5 способов меньше потеть в жару

5 способов меньше потеть в жару
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Специалист рассказал, как справиться с повышенным потоотделением.

Синоптики обещают, что похолодание, случившееся в западной части России, уже подходит к своему завершению. Это значит, что совсем скоро можно будет спрятать куртки и наслаждаться теплыми деньками. Однако летняя жара – достаточно волнительное время для тех, кто испытывает дискомфорт из-за повышенного потоотделения.

К счастью, эндокринолог Наталья Лазуренко поделилась пятью способами меньше потеть в жару. Об этом пишет gazetametro.ru.

Людям, которые столкнулись деликатной проблемой, врач рекомендует пить больше простой воды. Напитки не в счет. Особенно это наставление относится к тем, чей пот имеет запах: это сигнал о нарушении работы лимфатической системы и обезвоживании печени. К слову, если обычную воду пить не охота, можно взять газированную или полакомиться арбузом.

Во вторых, медик советует отказаться от алкоголя, мяса, жареного и фастфуда в жару. Все эти продукты меняют pH баланс кожи и образуют большое количество кетоновых тел: они вызывают специфический запах. Сладкоежки, сообщает врач, пахнут кисло, а мясоеды страдают от головных болей.

Тем, кто страдает от повышенного потоотделения, эксперт также дала совет отказаться от кофе и специй. Зеленый чай взбодрит не меньше, а вот острые приправы лучше оставить на холодное время года.

Не менее важный наказ от эндокринолога: нужно высыпаться. Из-за постоянного недосыпа организм впадает в стресс, у него начинает колебаться уровень гормонов, а это, в свою очередь, уже и приводит к обострению проблемы. Кроме того, следует постараться смотреть на жизнь легче и не нервничать по пустякам: кортизол также заставляет вас облиться липким неприятным потом.

Подчеркнула медик и то, что повышенное потоотделение и плохой запах пота могут свидетельствовать о наличии серьезных проблем со здоровьем. При наличии тревожных симптомов наилучшим решением станет визит к эндокринологу.

5 июня 2023, 22:21
Фото: Christoph Soeder / dpa / www.globallookpress.com
Газета Метро✓ Надежный источник

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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