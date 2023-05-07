Самые распространенные ошибки в сексе: о чем многие забывают?

Важно помнить о заболеваниях, передающихся половым путем (ЗППП).

Секс – это не только удовольствие. Он может стать причиной появления заболеваний, некоторые из них приводят к летальному исходу. Так что не стоит пренебрегать правилами, о которых не перестают напоминать врачи. Гинеколог-эндокринолог Дияна Гайнутдинова рассказала о самых распространенных ошибках в сексе и о том, как предотвратить возникновение ЗППП.

По словам врача, отказ от защищенного секса – явление весьма распространенное. Пары, которые не предохраняются во время полового акта, могут даже не подозревать о появлении болезни, поскольку некоторые из них не проявляются длительное время, но наносят удар по организму, отметила Гайнутдинова.

В сдаче анализов сразу же после незащищенного контакта нет необходимости, поскольку ряд инфекций проявляются лишь через некоторое время. Поэтому лучшим решением будет визит к врачу через неделю. Тогда и стоит сдать ПЦР-тест на микоплазму гениталиум, хламидии, гонорею, трихомонаду и другие ЗППП.

Во время полового акта у женщины может сместиться отверстие мочеиспускательного канала, что может привести к появлению там бактерий. Так возникает посткоитальный цистит. Эта болезнь, по словам Гайнутдиновой, тоже является распространенной. Как и эрозия шейки матки. В таком случае может появиться кровоточивость.

Также врач дала совет: ни в коем случае не экспериментировать с позами, к которым нет физической подготовки. Если пробовать сложные позы из "Камасутры", то также можно обзавестись опасными заболеваниями – не только ЗППП.