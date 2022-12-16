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Здоровье
Проктолог предупредила об опасности анального секса

Проктолог предупредила об опасности анального секса

Сексуальная революция привела общество к тому, что практически все запреты оказались сняты. Однако некоторые виды удовольствия не предусмотрены природой. Врач-хирург, колопроктолог медицинского холдинга "СМ-Клиника" Анастасия Репина рассказала, почему анальный секс приводит к геморрою, и как лечить его последствия.

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Чем опасен анальный секс

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— Анатомически все так создано, чтобы мышцы сфинктера и малого таза поочередно сокращались при акте дефекации, — поясняет проктолог, – когда мы нарушает физиологический процесс мышцы сфинктера пытаются помешать этому и спазмируются, напрягаются, приходят в повышенный тонус. При анальном сексе пациент должен быть готов к тому, чтобы получить хроническое воспаление, вероятные полипы анального канала, острые и хронические трещины, прогрессирование геморроидальной болезни.

Любая травматизация провоцирует развитие геморроидальной болезни, потому что усилен приток крови к этой области.

Признаки геморроя

Геморрой может проявляться по-разному. Основные его симптомы – это зуд, боли в области ануса, жжение, чувство дискомфорта и отечности, чувство неполного опорожнения, чувство тяжести. Если упустить начальные симптомы и не заняться лечением, то могут появляться кровотечения. Узелки становятся более ощутимыми и начинают выпадать. На этой стадии уже появляется резкая боль, которая требует незамедлительного лечения. Чем сильнее запустить болезнь, тем серьезнее будут последствия.

Чтобы назначить лечение, нужно обязательно пройти обследование у проктолога.

— Важно понимать, что мази, свечи и таблетки – это не профилактика и не лечение геморроя, а лечение острой симптоматики здесь и сейчас, — говорит Анастасия Репина. — Это способ снять боль, воспаление, остановить кровотечение. Узлы при этом не рассасываются и будут прогрессировать.

Фото: СМ-Клиника

Лечение

При лечении геморроя есть два пути: жить с ним и терпеть, либо оперировать. Если заболевание не нарушает качество жизни и не обостряется, то можно с ним спокойно жить, соблюдая правила профилактики и снимая симптомы. Если же болезнь проходит в острой форме, часто обостряется, прогрессирует, узлы кровят и тромбируются, то единственный выход — операция.

Самые распространенные оперативные вмешательств:

Геморроидэктомия — операция, направленная на радикальное устранение геморроидальных узлов. Она применяется при запущенных стадиях заболевания.

Дезартеризация — это малоинвазивная операция, при которой прошиваются геморроидальные артерии, ведущие кровь к узлам. Она нетравматичная, ткани прямой кишки практически не повреждаются, а значит, быстро восстанавливаются. Этот метод используется для прекращения притока крови к узам, то есть их переполнения, в комплексе либо с мукопексией (проживанием и лифтингом самих узлов), либо в комплексе с лазерной вапоризацией (лазерной геморроидапластикой) .

Лазерная вапоризация — методика, при которой лазерное волокно проникает в каждый узел и выпаривает его изнутри. Обычно сочетается с дезартеризацией, чтобы перекрыть доступ крови к узлам. После того как из узла уходит влага, он отмирает и рассасывается сам.

Процедура проходит под местной анестезией и занимает около 40-50 минут.

Все операции могут проходить как изолированно, как самостоятельный вид оперативного лечения, так и в комплексе друг с другом.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 декабря 2022, 08:10 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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