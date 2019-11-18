"Секса у меня меньше, чем у любой другой девушки": модель обнажила душу

Живущая в Лас-Вегасе Аманда Николь Мартин пользуется бешеной популярностью в Сети. Мировую славу ей принесли снимки, на которых она запечатлена практически обнаженной.
В ее инстаграм-аккаунте более миллиона подписчиков. "Каждый год я получаю около 700 тысяч долларов", – поведала девушка. Это около 44 миллионов рублей.
Несмотря на хороший заработок, модель все равно несчастна. Все потому, что у нее не складывается личная жизнь.
"Я довольно одинока, и секса у меня меньше, чем у любой другой девушки", – призналась Аманда.
По мнению Мартин, есть две причины ее неудач на любовном фронте. Во-первых, многие считают ее эскортницей. Мужчины делают такой вывод, наблюдая за ее роскошной жизнью. Хотя сама инстадива утверждает, что все свои деньги заработала самостоятельно.
Во-вторых, большинство порядочных и скромных парней просто-напросто боятся написать ей, несмотря на то, что девушка им симпатична. Тех, кто достаточно самоуверен, чтобы написать ей, модель не рассматривает в качестве потенциальных партнеров. Такие парни не внушают доверия из-за ажиотажа вокруг них со стороны женщин.
Мартин неоднократно пыталась познакомиться через специальное приложение. Но ей это не удается. Ее аккаунт моментально блокируют, так как подозревают, что она фейк.
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