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На какие заболевания может указывать боль в заднем проходе?

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Названы тревожные симптомы.

Болезненные ощущения в области анального отверстия могут быть симптомом различных проктологических и неврологических заболеваний. Об этой деликатной проблеме рассказывает врач-колопроктолог медицинского холдинга "СМ-Клиника" Арина Батталова. При возникновении боли, дискомфорта, появлении крови нужно обязательно обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

Причины боли

Боль, локализованная в области ануса, может указывать на разные нарушения, но все-таки чаще провоцируется заболеваниями прямой кишки и перианальной области. И только проктолог может исключить их и посоветовать, куда обратиться пациенту.

Наиболее частыми причинами боли в заднем проходе является проявления анальной трещины или острого геморроя, возникновение острого гнойного воспаления клетчатки окружающей прямую кишку-острый парапроктит.

При трещинах заднего прохода боль возникает во время и после акта дефекации и может сохраняться от нескольких минут до нескольких часов после стула, боль может быть настолько сильной, что у пациента возникает "стулобоязнь" – боязнь похода в туалет, так же для анальной трещины характерны помарки крови на туалетной бумаге после стула.

Вторая распространенная причина – тромбоз геморроидальных узлов. Эта боль сопровождается наличием уплотнения в области ануса. Как правило, обострение, геморроя возникает по какой-то причине, и чаще всего это после тяжелой физической нагрузки или поднятия тяжестей. При парапроктите боль в перианальной области и прямой кишке нарастает быстро, приводит к том что пациент не может сидеть, поднимается температура, в таком случае следует незамедлительно обратиться к колопроктологу или вызвать скорую помощь.

Стоит обращать внимание и на любой дискомфорт в области ануса. Такие симптомы как зуд и жжение, дискомфорт в заднем проходе, могут быть первыми признаками геморроя, анальных трещин, кандилом анального канала и доброкачественных и злокачественных новообразований анального канала и прямой кишки.

"Часто бывает так, что человек сам ставит себе ошибочный диагноз через интернет, чаще всего это якобы геморрой и начинает заниматься самолечением, – рассказывает Арина Батталова, – а оказывается, что причиной боли была трещина. И если бы пациент обратился к проктологу сразу, ему была бы назначена адекватная консервативная терапия и можно было бы обойтись без операции. Но т.к. момент упущен и болезнь уже прогрессировала, консервативные методы уже бесполезны и остается только оперативное лечение, направленное на иссечение рубцовых изменений. Такой случай не самый страшный. Гораздо опаснее, когда человек лечит геморрой, поставив диагноз себе самостоятельно, а на самом деле у него прогрессирует злокачественное новообразование".

Группы риска

Есть факторы, которые способствуют развитию проктологических заболеваний.

Малоподвижный образ жизни. При длительном сидении возникает застой крови, что приводит к увеличению геморроидальных узлов, их связочный аппарат ослабевает и развивается геморроидальная болезнь. Если малоподвижный образ жизни сопровождается ожирением, то это усугубляет развитие геморроя.

Анальный секс. Нетрадиционный вид секса может привести к трещинам заднего прохода. Также увеличивается риск заражения половыми инфекциями: ВИЧ, гепатит Б, гепатит С, кандиломы.

"Это связано с тем, что в прямой кишке не выделяется достаточное количество смазки, а также прямая кишка имеет обильное кровоснабжение, – поясняет врач, – трение приводит к возникновения микротравм и возрастает риск заражения инфекциями"

Кроме того, при образовании микротравмы в трещины попадает флора прямой кишки, что способствует развитию острого гнойного воспаления и свищей.

Наиболее опасен грубый анальный секс, потому что он приводит к ослаблению мышц анального сфинктера, что может привести к недержанию газов, жидкого или твердого содержимого. В редких случаях грубый анальный секс может привести к серьезной травме, опасной для жизни пациента – разрыву прямой кишки.

Запоры. Одна из самых распространенных причин, способствующая развитию как трещин, так и геморроя – это твердый стул и длительное натуживание при акте дефекации. К запорам, в свою очередь приводит неправильное питание.

Методы профилактики

Основной метод профилактики геморроя и анальных трещин – это нормализация стула. Кроме того, это вспомогательный метод лечения, ведь без регулировки стула не получится справиться с проктологическими болезнями.

Нормальный стул должен быть один раз в день, мягкий, оформленный. Регулировать стул можно с помощью питания:

· клетчатка – 36 г в сутки

· 2 литра воды

· не переедать

· питаться дробно, маленькими порциями

В течение дня необходима физическая активность – это тоже влияет на моторику кишечника.

Лечение

Один из самых малотравматичных способов лечения геморроя, анальных трещин и свищей – лазерный метод. Однако использовать его можно только на ранних стадиях заболевания.


– Преимущество лечения лазером заключается в том, что послеоперационный период протекает максимально комфортно, – говорит специалист. – При традиционных хирургических методах лечения послеоперационные раны заживают в течении 1-1,5 месяца, человек на это время теряет работоспособность. При лечении лазером пациент испытывает лишь легкий дискомфорт, и на следующий день после операции может вернуться к работе и вести привычный образ жизни.

Поэтому так важно при первых симптомах обратиться к проктологу, и не допускать развития болезни.

13 марта 2023, 08:00
Врач. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/ globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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