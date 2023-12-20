Пока вы крепко спите: ТОП-5 метаморфоз тела

Когда человек отдыхает, его организм продолжает работать. Рассказываем, какие процессы не останавливаются, пока вы смотрите красочные сны.

Человеческий организм – удивительный механизм, который способен выстраивать бесперебойную работу. Даже в периоды сна внутри проходят процессы, которые помогают подготовиться к следующему дню, пишет Ридлайф.ру.

Работа с воспоминаниями

Мозг проводит масштабную работу по записи воспоминаний. Иными словами, произошедшие события перераспределяются. Ненужные и повседневные отправляются в "мусорную корзину", а важные фиксируются надолго. Таким образом освобождается место для записи новой информации.

Изменение температуры

За 30 минут до полного засыпания начинает снижаться температура. данный процесс необходим для уменьшения скорости метаболизма. Иными словами, человек спит и не нуждается в пище. Только после пробуждения температура тела приближается к нормальным значениям, а частота сердечных сокращений стабилизируется.

Выпрямление позвоночника

За весь день позвоночный столб испытывает огромное количество нагрузок. Он сжимается и уменьшается в размерах. Только после засыпания появляется возможность вернуться к обычному размеру и растянутся. В детском возрасте позвоночник и другие кости быстрее всего растут именно во сне.

Снижение веса

Во время сна человеческий организм активнее всего теряет жидкость. Это позволяет спать и худеть одновременно, но эффект держится не очень долго. Вес восстанавливается уже после завтрака и стакана жидкости.

Чистка мозга

Токсины и вредные вещества, попадающие в мозг, во время ночного сна выводятся из него. Именно по этой причине при нерегулярном отдыхе начинают проявляться нарушения процесса работы одного из главных органов в теле человека.