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Названы простые методы ускорения метаболизма в домашних условиях

Названы простые методы ускорения метаболизма в домашних условиях
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Нарушение обмена веществ может привести к неприятным последствиям. Это и лишний вес, и болезни зубов, и быстрая утомляемость. Как же улучшить метаболизм, чтобы не столкнуться с проблемами? Специалисты раскрыли секреты.

Скорость обмена веществ зависит от нескольких факторов. Среди них вес, пол, образ жизни и даже возраст. Чем старше человек, тем медленнее метаболизм. Портал "Ридлайф.ру" рассказывает, как улучшить работу организма.

Рацион

Важно учитывать, какое количество энергии тратится на переработку пищи. Для продуктов с большим содержанием белков требуется больше энергии. Употребление пищи с таким составом позволяет разогнать метаболизм на 15%. Не стоит переходить только на протеиновую пищу, но при ее недостатке следует добавить.

Физическая нагрузка

Тренировки помогают не только улучшать настроение, но и увеличивать скорость обмена веществ. Предполагается, что здоровый человек не занимается только силовыми упражнениями. Он чередует бег, плавание и активные танцы.

Сон

График сна и бодрствования напрямую влияет на обмен веществ. Лучше всего просыпаться и засыпать в одно время. Беспрерывный ночной отдых должен быть не менее семи часов. Уснуть получится быстрее, если перед этим принять теплый душ, проветрить комнату и не пользоваться телефоном за час до сна.

27 ноября 2023, 00:56
Женщины с мороженым. Фото: © Alexander Legky/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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