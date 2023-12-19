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Вторник 19 декабря

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Три этих предмета в доме мешают забеременеть: оглянитесь и избавьтесь

Три этих предмета в доме мешают забеременеть: оглянитесь и избавьтесь
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Ученые после череды исследований пришли к неожиданному выводу. оказывается, ряд обычных бытовых предметов может влиять на репродуктивную систему человека негативно.

На возможность забеременеть действует наличие фталатов в окружающем воздухе. Это группа веществ, являющихся эфирами фталевой кислоты. На предприятиях для получения данного вещества окисляют нафталин Взаимосвязь смогли установить ученые, которые изучали репродуктивную систему человека, сообщает Ридлайф.ру.

Фталаты современная промышленность использует для изготовления широкой группы товаров. Ранее уже было известно, что вещества имеют свойство накапливаться в организме человека. Ученые же смогли установить, что сильнейшему удару подвергается репродуктивная система как у мужчин, так и у женщин. В каких привычных вещах можно встретить опасное вещество:

  • Строительные материалы. Фталаты содержатся в материале, из которого изготавливают натяжные потолки, пластиковые окна, стеновые панели.
  • Косметические средства. Опасные эфиры есть в лаке для ногтей, лаке для волос и даже солнцезащитных кремах.
  • Детские игрушки. Кольца для прорезывания зубов, пластмассовые погремушки, произведенные не по стандартам и не прошедшие необходимую сертификацию безопасности.

Накопительный эффект отражается на возможности зачатия ребенка. Чем дольше воздействие фталатов, тем выше негативный эффект для человека в общем и репродуктивной системы в частности.

19 декабря 2023, 01:31
Беременные женщины. Фото: © Pravda Komsomolskaya\Russian Look/www.globallookpress.com
Ридлайф.ру✓ Надежный источник

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