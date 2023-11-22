Назван способ снижения давления без лекарств

Таблетки в борьбе с гипертонией не всегда должны быть главным инструментом. Врач рассказала, как стабилизировать состояние без применения медикаментов.

скачки артериального давления – серьезное испытание для организма, особенно в преклонном возрасте. Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, каким образом необходимо составлять рацион питания, чтобы стабилизировать давление. Об этом пишет канал 360.

"Соленая пища способствует удержанию воды в организме, в том числе в крови, повышая давление на стенки сосудов", — пояснила специалист.

Действенным способом снижения давления без лекарств в домашних условиях, таким образом, является снижение употребления соли. При этом совсем отказываться от соленых продуктов нельзя, так как нарушится баланс в организме. Пациенты, за которыми наблюдали врачи, полностью изменили меню. Они отказались от покупных блюд, минимизировали количество употребляемых овощных закруток.

Важно помнить, что в ряде случаев повышение артериального давления может являться симптомом более серьезного недуга. Поэтому, если проблема повторяется, следует обратиться за очной консультацией к специалистам.