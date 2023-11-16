ТОП-5 специй для поднятия иммунитета осенью

Правильный подбор ежедневного рациона поможет избежать многих проблем. В этом уверены специалисты, назвавшие пять самых полезных специй. Если употреблять их в пищу постоянно, то можно оградить себя от ряда неприятных проблем со здоровьем. Об этом пишет интернет-издание Neva.Today.
- Куркума. Помогает улучшить иммунную защиту организма, улучшает память.
- Имбирь. Активизирует способность организма защищаться от внешних угроз, позитивно действует на обмен веществ.
- Корица. Снижает повышенный уровень сахара, холестерина. Улучшает настроение.
- Чеснок. Предотвращает развитие сердечно-сосудистых недугов, имеет активные анти-бактериальные свойства.
- Перец чили. Поддерживает молодость, бодрость, помогает синтезировать гомон счастья.
При этом важно не забывать, что на каждый пищевой продукт может проявиться аллергическая реакция. При ее первых признаках необходима прекратить контакт с раздражителем и обратиться к специалистам.