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Среда 15 ноября

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ТОП-5 специй для поднятия иммунитета осенью

ТОП-5 специй для поднятия иммунитета осенью
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Сезонный подъем заболеваемости часто связан с общим ослаблением иммунитета. Специалисты назвали специи, которые помогут сохранить бодрость, здоровье и хорошее настроение.

Правильный подбор ежедневного рациона поможет избежать многих проблем. В этом уверены специалисты, назвавшие пять самых полезных специй. Если употреблять их в пищу постоянно, то можно оградить себя от ряда неприятных проблем со здоровьем. Об этом пишет интернет-издание Neva.Today.

  1. Куркума. Помогает улучшить иммунную защиту организма, улучшает память.
  2. Имбирь. Активизирует способность организма защищаться от внешних угроз, позитивно действует на обмен веществ.
  3. Корица. Снижает повышенный уровень сахара, холестерина. Улучшает настроение.
  4. Чеснок. Предотвращает развитие сердечно-сосудистых недугов, имеет активные анти-бактериальные свойства.
  5. Перец чили. Поддерживает молодость, бодрость, помогает синтезировать гомон счастья.


При этом важно не забывать, что на каждый пищевой продукт может проявиться аллергическая реакция. При ее первых признаках необходима прекратить контакт с раздражителем и обратиться к специалистам.

16 ноября 2023, 00:28
Еда. Фото: © Andrey Turusov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Роспотребнадзор• Требует проверки

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