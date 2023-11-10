Способный обновить организм овощ найден диетологами

Люди часто не подозревают, что в обычном рационе есть продукты, способные принести огромную пользу. В преддверии сезона респираторных заболеваний важно точно знать, на что стоит обратить особое внимание.

Овощи и фрукты обязательно должны быть на столе у людей всех возрастов. Особое внимание следует обратить на капусту. оказалось, что именно она способствует детоксикации организма. Подобная процедура необходима для тех, кто живет в городах с большим числом промышленных объектов. Об этом рассказала врач-диетолог Маргарита Королева. Слова специалиста цитирует интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Для того, чтобы организм современного человека мог полностью "обновляться", важно очищать его от токсинов. Способствует их быстрому выведению антиоксидант глутатион, а также сера. Они в большом количестве содержится в капусте, уточняет Телеканал 360.

"Овощ помогает хорошо работать печени. Происходит освобождение организма от отработавших метаболитов", – сообщает Королева.

Важно помнить, что капуста противопоказана людям после хирургических вмешательств, больным панкреатитом и язвой. Не рискуйте своим здоровьем и своевременно получайте консультации лечащего врача.



